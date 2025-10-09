Helados Holanda y Teletón: 24 años "derritiendo barreras" por México

Helados Holanda celebra 24 años junto a Fundación Teletón, reafirmando su compromiso con la inclusión y la felicidad como un derecho universal, bajo su propósito «Derritiendo Barreras»

Helados Holanda celebra más de 20 años en alianza con Fundación Teletón, reafirmando su propósito de derretir las barreras que nos separan como sociedad, trabajando por un mundo más feliz e incluyente, donde la única diferencia entre las personas sea el sabor de helado que les gusta.

Desde hace más de dos décadas, la marca acompaña a Teletón en su misión de brindar atención y oportunidades a niñas y niños con discapacidad, inspirando a miles de personas en todo el país para sumarse a esta causa.

La participación de Helados Holanda va más allá de su donativo económico anual que contribuye a mantener el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) y del Centro Autismo Teletón (CAT). También destaca la distribución nacional de las tradicionales alcancías de cochinito amarillas para la recaudación del «boteo», campañas de comunicación que promueven la empatía y la inclusión, así como la generación de empleos para personas con discapacidad, creando espacios donde puedan desarrollar sus talentos y habilidades.

«En Helados Holanda creemos que la felicidad es un derecho universal, por lo que nuestra alianza con Teletón es parte de nuestro ADN como marca. Nuestro propósito «Derritiendo Barreras» significa romper prejuicios y abrir oportunidades para que todas las personas, sin importar sus condiciones, vivan en un mundo más feliz e incluyente, promoviendo sus derechos y desafiando todas las formas de exclusión social», expresó Adelma González Ríos, Directora General de Helados Holanda.

«Desde hace más de dos décadas, Helados Holanda ha sido un importante aliado en la misión de Teletón. Su compromiso nos ha ayudado a sostener nuestros centros y ha endulzado la vida de miles de familias que enfrentan momentos difíciles. En el camino hacia una sociedad más incluyente, contar con el corazón de Holanda sin duda ha sido una de nuestras grandes fortalezas«, comentó Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

Teletón beneficia a más de 30 mil niños con discapacidad, cáncer y autismo en México, con servicios que promueven su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad gracias al apoyo de marcas como Holanda y de la sociedad que se suma a la causa año con año.

Helados Holanda y Fundación Teletón invitan a todos los mexicanos a unirse a esta causa que cambia vidas, porque juntos es posible seguir derritiendo barreras. Los donativos se pueden realizar a través de los tradicionales cochinitos distribuidos en todo México o en cualquier sucursal Banamex, antes del gran evento nacional que se celebrará el próximo 11 de octubre.

Source: Mexicomex Comunicae