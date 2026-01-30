Tecmilenio llama a humanizar el futuro y formar personas con propósito en la era de la IA

En el marco de IFE Conference, Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio, presentó la conferencia «Educación y empleabilidad con propósito: humanizar el futuro en la era de la IA». Zepeda recalcó el rol de las universidades en los grandes cambios de la historia e invitó a sumar esfuerzos para construir un futuro más humano. Tecmilenio participó en otros eventos sobre IA en la educación, Formación Integrada al Trabajo y pensamiento crítico en la era de la posverdad

En el marco de IFE Conference, Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio, impartió la conferencia «Educación y empleabilidad con propósito: humanizar el futuro en la era de la IA» el jueves 29 de enero, a las 15:45, en la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey.

Desde el inicio, Zepeda planteó el punto de partida de su tesis: «se vive un cambio de era«. Con esa lógica, el rector situó a las universidades como instituciones que han influido en puntos de inflexión a lo largo de los siglos.

Ese marco histórico condujo a una pregunta central: ¿Qué define lo humano cuando la «inteligencia» deja de ser un atributo exclusivo de las personas? En ese punto, Zepeda advirtió sobre un riesgo en la educación: formar profesionales con excelencia técnica, pero con poco sentido, y confundir éxito con solo conseguir un empleo que pague bien. El resultado, señaló, aparece en profesionales que no encuentran satisfacción ni propósito en su vida laboral y que viven una desconexión entre quiénes son y lo que hacen. «El impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral preocupa, pero mantengo el optimismo, la educación puede jugar un papel decisivo para rehumanizar el futuro».

Ante ese escenario, el rector invitó a revindicar «el propósito de las instituciones educativas: servir a la sociedad formando estudiantes no solo para el trabajo, sino también para la vida«. En la conferencia, esa idea se tradujo en dos prioridades: dar el mismo peso a competencias técnicas y humanas, y avanzar hacia capacidades de liderazgo interior ligadas con criterio, agencia y discernimiento.

En la misma línea, expuso el paso de work-life balance hacia work-life harmony, con énfasis en la integración entre vida y trabajo como parte de una vida plena. Como referencia, retomó el concepto japonés de ikigai, la intersección entre lo que una persona ama hacer, aquello para lo que es buena, lo que el mundo necesita y lo que el mercado remunera.

Como parte de ese enfoque, el rector habló de MAPS, el modelo educativo flexible de Tecmilenio, 100 % basado en certificados, enfocado no solo en formar profesionistas con las competencias que las empresas demandan, sino personas integrales que puedan actuar y decidir con ética en contextos complejos.

Además, destacó la Formación Integrada al Trabajo (FIT), como el esquema con el que MAPS conecta aprendizaje y experiencia profesional. En la conferencia se señaló que cada estudiante de Tecmilenio debe completar al menos tres experiencias FIT antes de graduarse.

Zepeda cerró con un llamado a la responsabilidad institucional en esta nueva etapa: la educación superior no puede limitarse a formar técnicos y especialistas desconectados de su humanidad y de su entorno. El cierre fue un emotivo llamado a otras universidades para unir esfuerzos y resumió el sentido humanista de la ponencia: «La educación es esperanza. Las universidades no son solo un actor más en este cambio: es importante tomar postura e influir para que este cambio de era sea positivo».