Patricia Lara Ladd llega a México para presentar «Negocios con propósito – Volumen 2»

Patricia Lara Ladd, empresaria de renombre y autora del exitoso libro «Negocios con propósito», llega a México para presentar su nuevo volumen, el cual promete ser una guía fundamental para emprendedores y empresarios que buscan expandir sus negocios de manera estratégica

Patricia Lara Ladd ofrecerá una rueda de prensa en El Hotel Barceló México Reforma ubicado en Barceló México Reforma, el martes 03 (tarde, de 16:00 a 19:00 hrs.) y el miércoles 04 de febrero de 2026 (mañana, de 09:00 a 11:00 hrs.).

Durante estos días, Patricia compartirá su experiencia y los aprendizajes detrás de su nuevo libro Negocios con propósito – Volumen 2, que expande su visión hacia la estrategia empresarial, el liderazgo consciente y el propósito empresarial. Patricia Lara Ladd emigró de Lima, Perú, a los 18 años, cruzando la frontera de México Tijuana, donde superó numerosos obstáculos para alcanzar el éxito.

Se graduó de UCLA en Marketing y Relaciones Públicas, y fundó su primera empresa Power Media Group durante la recesión económica de 2001, comenzando desde cero. A partir de allí, su carrera despegó y, con el tiempo, fundó Power Woman Business Center en 2009, que se especializa en ayudar a pequeñas empresas a través de asesoría empresarial y fondos gubernamentales. Posteriormente, expandió su negocio con Power Media Services, que hoy proporciona servicios contables, perdón de deudas tributarias (IRS) y publicidad.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonada por su liderazgo, recibiendo reconocimientos como el «Minority Business Champion» de la SBA, el «Mujer Alcanzando las Estrellas» por el LA Business Journal, y el «Mujer en la Historia» de la NASA. Ha sido invitada al Business Roundtable de la Casa Blanca, y su historia de superación ha sido publicada en medios como Forbes, CNVC Latino Style, Airforce y NASA, e infinidad de reconocimientos gubernamentales. También ha sido invitada como panelista en foros empresariales internacionales, incluyendo The White House Business Forum y la National Association of Women Business Owners.

Patricia también es la autora de Negocios con propósito – Volumen 1, un bestseller en Amazon que relata su viaje como mujer inmigrante y emprendedora. El Volumen 2 continúa esta visión, con estrategias claras para emprendedores y empresarios que buscan expandir y escalar sus negocios en un entorno global. Este volumen también enfatiza su capacidad para dar clases y conferencias, tanto a nivel personal como en línea en Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de su carrera empresarial, Patricia comparte su experiencia en Visión Latina TV con su segmento de «Emprendedores» en el programa «Mañana Latina», ofreciendo consejos y motivación a miles de emprendedores hispanos, así como compartir temas empresariales importantes de la actualidad.

El Volumen 2 de Negocios con propósito ya está disponible en librerías de México como Gonvill, Gandhi, Plaza del Libro, Un Lugar de la Mancha y Busca Libre. ¡Adquiere tu copia hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado!

Website: https://powermediaservices.net/