Duane Cochran estrena nueva obra en el Cenart: «El Mandarín Milagroso»

Duane Cochran y Aksenti Danza Contemporánea estrenarán su próxima gran producción escénica: «El Mandarín Milagroso», este viernes 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Cenart. La obra explora el deseo, la violencia y la redención desde una mirada contemporánea, abordando la relación entre lo sensual y lo sagrado, entre la materia y la luz. «El Mandarín Milagroso» será una puesta en escena donde la música en vivo, el diseño lumínico y el vestuario se integran para construir una atmósfera poética

El reconocido coreógrafo, bailarín y pianista Duane Cochran, fundador y director artístico de Aksenti Danza Contemporánea, estrenará su próxima gran producción escénica: El Mandarín Milagroso, inspirada en la célebre partitura de Béla Bartók (1881-1945). El estreno de El Mandarín Milagroso será este viernes 30 de enero a las 20:00 hrs. en el Teatro de las Artes, con funciones adicionales el sábado 31 de enero a las 19:00 hrs. y el domingo 1 de febrero a las 18:00 hrs., marcando el regreso de una propuesta que conjuga la fuerza de la danza contemporánea y la potencia de la música.

Es una puesta en escena inédita, inspirada en la historia original de Lengyel y música original de Bartók. La obra explora el deseo, la violencia y la redención desde una mirada contemporánea, abordando la relación entre lo sensual y lo sagrado, entre la materia y la luz. Cochran propone una lectura renovada de este clásico modernista, en diálogo con el Concierto para Violín de Igor Stravinsky, creando un programa escénico de gran complejidad musical y emocional.

Esta producción, inspirada en la música modernista del siglo XX y concebida como un diálogo entre la danza y la música, promete ser una experiencia sensorial que explotará los límites del movimiento, el sonido y la emoción. Siguiendo la línea que ha distinguido a Cochran durante más de tres décadas, esta pieza busca unir la fuerza de la música con la expresividad del cuerpo en un lenguaje contemporáneo profundamente humano y visualmente hipnótico.

«Ambas obras comparten una naturaleza mágica y primitiva, pero también profundamente humana. En ellas encuentro el ritmo, el misterio y la energía que me inspiran a transformar el sonido en movimiento», aseguró Duane Cochran.

El Mandarín Milagroso será una puesta en escena donde la música, el diseño lumínico y el vestuario creado especialmente para el estreno, se integran para construir una atmósfera poética y visualmente poderosa. La colaboración incluirá a reconocidos intérpretes y creadores escénicos, entre ellos el maestro Sebastián Kwapisz, concertino de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, quien participará como solista invitado.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en México, Duane Cochran ha sido un referente de la danza contemporánea por su capacidad para entrelazar la música y el movimiento. Como fundador y director artístico de Aksenti Danza Contemporánea, ha desarrollado un lenguaje escénico propio que combina precisión técnica, emoción y una profunda sensibilidad musical.

El Mandarín Milagroso es una producción realizada con el apoyo del estímulo fiscal EFIARTES de Gran Formato en su edición 2024, otorgado por primera vez en la historia a la disciplina dancística; mediante el cual Aksenti Danza Contemporánea es beneficiada para llevar a cabo una creación escénica de esta magnitud. Este reconocimiento impulsa la consolidación de nuevos proyectos de danza contemporánea en México y celebra el compromiso de la compañía con la excelencia artística y la innovación escénica.