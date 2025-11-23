Tec de Monterrey, el poder de la nutrición en la prevención y control de la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta de manera importante a los mexicanos. Más de 13.5 millones de adultos en México viven con este padecimiento; la atención integral y el acompañamiento nutricional son esenciales para su control

En el Día Mundial de la Diabetes, expertos en salud pública y nutrición hacen un llamado urgente para visibilizar el papel fundamental de la alimentación en la prevención y manejo de esta enfermedad crónica, que afecta a uno de cada seis adultos mexicanos (1).

Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en 2024 se estimó que 13.6 millones de adultos mexicanos (entre los 20 a 79 años) vivían con diabetes, colocando a México entre los diez países con mayor número de casos en el mundo (2). La prevalencia nacional alcanzó el 18.4 % en 2023 (3), a nivel mundial se proyecta que aumente a 1 de cada 8 personas con diabetes en el 2050 (4).

Nutrición preventiva: una herramienta poderosa

La evidencia científica demuestra que una alimentación saludable puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Las recomendaciones clave incluyen:

Incrementar el consumo de fibra (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales).

Reducir azúcares añadidos y bebidas azucaradas.

Evitar el exceso de grasas saturadas en las carnes rojas, tocino, aceite de palma y de coco, así como de productos industriales con alto contenido de azúcares, grasas, sal y aditivos, por ejemplo, refrescos, galletas, papas fritas, salchichas, nuggets y comida rápida.

Mantener una composición corporal saludable y realizar actividad física regular.

Diversos estudios como el Diabetes Prevention Program (DPP) han demostrado que hacer cambios en el estilo de vida puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 hasta en un 58 % (5).

Nutrición para quienes viven con diabetes

Las personas que viven con diabetes requieren un enfoque nutricional individualizado que promueva el control glucémico -manejo de los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre para mantenerlos dentro de un rango saludable-, la salud cardiovascular y el bienestar general. Las guías internacionales y mexicanas recomiendan:

Distribución equilibrada de carbohidratos complejos.

Monitoreo del índice glucémico de los alimentos.

Consumo adecuado de proteínas y grasas saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva).

Mantener horarios regulares de comidas.

Además, enfatiza la importancia de la educación nutricional continua y el acompañamiento por profesionales capacitados, como nutriólogos y educadores en diabetes.

«La figura del nutriólogo es crucial para quienes viven con diabetes, cada paciente requiere de un plan personalizado que vaya acorde a sus necesidades, gustos y estilo de vida. Enseñarles que existen diversos alimentos que pueden disfrutar y que no se trata de vivir con fuertes restricciones aumenta el apego al plan nutricional», señala Rebeca Leyva, nutrióloga y directora de la licenciatura en Bienestar y Nutrición del Tec de Monterrey.

«Una dieta equilibrada ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes», enfatiza.

Se necesitan nutriólogos capacitados que ayuden a la población a mantenerse saludable; por ello, carreras como la licenciatura en Bienestar y Nutrición Integral resultan esenciales. El profesional en nutrición se posiciona como un agente clave en la promoción de estilos de vida saludables y en la transformación de hábitos alimentarios en la sociedad.

Source: Mexicomex Comunicae