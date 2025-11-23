Lilly México impulsa la conversación sobre la diabetes con "La vida con diabetes"

Casi 1 de cada 5 adultos en México vive con diabetes tipo 2, y el monitoreo de las comorbilidades como control del peso, junto con hábitos saludables, es esencial para prevenir y mejorar la enfermedad. Lilly México impulsa la conversación con «La vida con diabetes», una instalación artística y educativa que promueve prevención, autocuidado e innovación, en línea con el lema global «Diabetes y bienestar»

Durante años, la conversación sobre diabetes tipo 2 se ha centrado en la glucosa. Hoy, expertos coinciden en que es momento de ampliar la mirada: el peso corporal, los hábitos de vida y la salud emocional son factores igual de determinantes para prevenir y controlar la enfermedad.

En México, la diabetes tipo 2 afecta a casi 18% de la población adulta, y una parte importante de los casos permanece sin diagnóstico. Esta condición sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país.

Detrás de estas cifras hay una oportunidad: el sobrepeso y la obesidad, presentes en 7 de cada 10 adultos mexicanos, son los mayores factores de riesgo modificables.

«No basta con medir la glucosa; también se debe considerar y medir otros factores, como la cintura. El peso y los hábitos son piezas esenciales del rompecabezas», señala el doctor Juan Pablo Ramírez, director del área médica de Diabetes en Lilly de México. «Para poder cambiar el rumbo de la diabetes en México, se debe abordar de una manera integral, que incluya el control del peso».

La evidencia científica es clara: mantener un peso saludable puede prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. Incluso una reducción modesta del 5% al 10% del peso corporal mejora el control metabólico y disminuye el riesgo de complicaciones.

«La prevención no es una meta individual, sino colectiva. Requiere educación, entornos saludables y acceso a información que facilite decisiones más sanas. Entenderlo así puede salvar millones de vidas en México», agregó el doctor Juan Pablo.

«La Vida con Diabetes» una conversación con una nueva perspectiva

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Lilly México presentó la instalación urbana «La vida con diabetes», una experiencia artística y educativa, ubicada en Xola 704, Col del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México, que invita a ver esta condición desde una nueva perspectiva: aquella en la que la prevención, el autocuidado y la innovación médica pueden cambiar la historia de millones de mexicanos. Esta activación se suma a la campaña «La Diabetes es Noticia», lanzada en abril, que busca transformar la manera en que se informa y se conversa sobre la enfermedad en el país, ofreciendo información actualizada, derribando mitos y visibilizando los avances científicos que mejoran la calidad de vida. En sintonía con el lema global de la International Diabetes Federation, «Diabetes y bienestar», este año el enfoque se centra en el lugar de trabajo, promoviendo entornos saludables, acceso a atención y apoyo emocional para reducir el estigma y garantizar el bienestar integral de quienes viven con diabetes.

Por más de un siglo, Lilly ha estado a la vanguardia en el tratamiento de la diabetes, innovando para mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. «Hoy, reafirma nuestro compromiso: seguir impulsando soluciones que no solo traten la enfermedad, sino que promuevan la prevención y la educación para proteger el futuro».



