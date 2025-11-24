Despegar registra un Buen Fin histórico

Paquetes, actividades y beneficios exclusivos impulsaron un desempeño sin precedentes para la compañía

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, registró un Buen Fin histórico con un crecimiento del 50 % en la preferencia de viajes frente al Buen Fin 2024, consolidando esta temporada como uno de los momentos más relevantes para la planificación de viajes en México.

«Los resultados que obtuvimos en este Buen Fin reflejan la confianza de los mexicanos en Despegar y el interés creciente por planear sus viajes con anticipación. Además de una edición súper exitosa vs. 2024, registramos un aumento histórico del 61 % en la elección de actividades en destinos, renta de autos, entre otros. Esto nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor de un viaje completo, accesible y confiable. Siempre buscando más opciones, mejores beneficios y una experiencia omnicanal cada vez más optimizada», señaló Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

Este desempeño fue impulsado por una mayor preferencia de los viajeros mexicanos por la app de Despegar, el 50 % eligió esta vía para reservar su viaje. Los paquetes se posicionaron como la opción más elegida del Buen Fin 2025 porque permiten un ahorro de hasta un 30 % en comparación con adquirir cada servicio por separado, ya que integran vuelo, hotel y, muchas veces, actividades, parques de atracciones, alquiler de autos, traslados o asistencia al viajero. Además, en materia financiera, más del 70 % de los viajeros eligió pagar a meses sin intereses, lo que confirma la relevancia de los beneficios bancarios en la decisión de compra.

«Queremos que cada viajero encuentre la experiencia que busca y trabajamos para garantizar que esto suceda. Hacer que los viajes sean más accesibles es una de las ventajas competitivas de Despegar», agregó Elijovich.

Durante el Buen Fin 2025, los destinos nacionales con mayor demanda fueron Cancún, Ciudad de México y Puerto Vallarta, mientras que en el ámbito internacional los favoritos fueron Madrid, Nueva York y Orlando. Estos resultados confirman el interés de los viajeros mexicanos tanto por redescubrir los destinos del país como por vivir experiencias en grandes metrópolis y ciudades icónicas en el extranjero.

La campaña del Buen Fin 2025 destacó por una propuesta robusta de beneficios, entre ellos promociones 5×4 en hoteles, 2×1 en vuelos, cupones de hasta $10,000 MXN en paquetes y descuentos de hasta 30 % con bancos, además de ofertas especiales en actividades, traslados y asistencia al viajero. Gracias a la propuesta de valor planeada por Despegar para este Buen Fin 2025, más personas accedieron a las vacaciones y escapadas que deseaban planear para los próximos meses.

Con estos resultados, Despegar reafirma su liderazgo como un aliado clave para impulsar el turismo en México, acercando a más personas a las experiencias de viaje que sueñan vivir.



