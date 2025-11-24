JETOUR G700 Hace Su Debut Global en Dubái, Redefiniendo el Estándar de las SUV Todoterreno Premium

LATINOAMÉRICA (Noviembre 24 de 2025). El 18 de noviembre, JETOUR lanzó oficialmente la G700 en Dubái bajo el lema “BEYOND THE HORIZON” (Más allá del horizonte). Como el primer modelo de la Serie G, la G700 se posiciona como una SUV Híbrida Todoterreno Premium. Gracias a su capacidad para enfrentar diversos terrenos, la G700 abre un nuevo capítulo en el segmento global de vehículos todoterreno de alta gama.

La capacidad todoterreno de la G700 está construida sobre la Arquitectura GAIA, que integra el sistema híbrido avanzado Super Hybrid iDM-Off Road, capaz de ofrecer 665 kW (904 hp) y acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. Su chasis monobloque de alta presión, fabricado con tecnología hidráulica aeroespacial de 10.000 toneladas, alcanza una rigidez torsional superior a 10.000 N·m/deg. El modelo incorpora un sistema inteligente de triple bloqueo diferencial, con embragues tipo “dog clutch” controlados electrónicamente en los ejes delantero y trasero, generando más de 20.000 N·m de torque de bloqueo.

Además, un sistema de control inteligente de dominio completo con 14 modos de conducción y un X-Mode integrado utiliza datos de sensores en tiempo real para evaluar el terreno y optimizar el desempeño con facilidad.

Como SUV todoterreno premium, la G700 integra suspensión neumática activa con amortiguación Smart CDC y asientos Cloud Seats, elaborados en cuero de capa superior y una estructura de confort de 14 capas. La cabina también cuenta con un sistema de sonido Lexicon y un conjunto de pantallas inteligentes compuesto por una pantalla panorámica de 35,4 pulgadas, una pantalla flotante de alta resolución de 15,6 pulgadas, una pantalla de entretenimiento trasera en el techo de 17,3 pulgadas, y una pantalla exclusiva de climatización trasera de 8,88 pulgadas.

La estructura del cuerpo del vehículo utiliza 35% de acero estampado en caliente y más del 90% de acero de alta resistencia. El modelo obtuvo resultados sobresalientes en las pruebas de TÜV Rheinland, lo que refuerza su capacidad de seguridad todoterreno reconocida internacionalmente.

La G700 fue galardonada con el premio “Most Innovative Design Feature” en los Turin Automotive Design Award (TADA) 2025. El exdiseñador jefe de Land Rover, Andrew, aportó una estética inspirada en el Himalaya, combinando una presencia imponente con elegancia refinada; mientras que la reconocida diseñadora contemporánea Paula Scher actuará como consultora artística de la Serie G, fortaleciendo la visión creativa de la marca.

El espíritu todoterreno también impulsa acciones en favor de la protección del hogar compartido entre personas y naturaleza. En China, la G700 ha apoyado esfuerzos de conservación en la Reserva Natural Hoh Xil para proteger a los antílopes tibetanos. En África, JETOUR se asoció con la Cheetah Conservation Fund (CCF) y trabajó junto a Discovery Channel en el documental “The Return of the Cheetah” (El regreso del guepardo). JETOUR continuará respaldando los programas de CCF y las expediciones en Hoh Xil.

El debut global de la G700 marca un hito para JETOUR y fortalece su camino hacia la consolidación como una marca premium de clase mundial.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico