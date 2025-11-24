Explora el Desierto y Disfruta del Confort, JETOUR G700 Redefine la Experiencia Premium Todoterreno

LATINOAMÉRICA (Noviembre 24 de 2025). El 19 de noviembre se llevó a cabo en Dubái el Test Drive del JETOUR G700, bajo el tema “Extreme Desert Drive”. Medios internacionales tuvieron la oportunidad de experimentar esta SUV Híbrida Todoterreno Premium, impulsada por la Arquitectura GAIA, sumergiéndose en sus tecnologías de vanguardia.

El G700 establece un nuevo referente gracias a su sistema Super Hybrid iDM-Off Road. Su motor 2.0TD (con una eficiencia térmica del 45,95%), transmisión 2DHT y dos motores P4 generan una potencia total de 665 kW, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. A pesar de sus casi 3 toneladas de peso, ofrece una aceleración sólida en arena suave y mantiene un rendimiento de ascenso potente incluso en dunas empinadas.

El G700 incorpora un diseño body-on-frame, amortiguadores adaptativos CDC, suspensión neumática activa, 230 mm de distancia al suelo y un sistema inteligente de triple bloqueo diferencial. Con más de 20.000 N·m de torque de bloqueo y una respuesta de 20 milisegundos, actúa de manera inmediata ante cualquier deslizamiento de las ruedas. Probado con más de 1 millón de ciclos de durabilidad, garantiza un funcionamiento confiable en condiciones extremas.

En dunas y terrenos tipo “joroba de camello”, los tres diferenciales distribuyen la potencia con precisión, permitiendo que el vehículo se recupere fácilmente incluso cuando una rueda queda enterrada en la arena. En pruebas de derrape en arena desde parado, el amplio torque permite giros ágiles, mientras que la estructura body-on-frame aporta gran rigidez. Cuando el vehículo queda en el aire, la suspensión neumática absorbe el impacto y reduce significativamente las vibraciones. En pendientes pronunciadas, el sistema HDC de control de descenso mantiene una velocidad estable incluso bajo condiciones extremas.

Durante la sesión de conducción libre, la adaptabilidad todoterreno del G700 impresionó a los asistentes. Su gran autonomía eliminó preocupaciones de energía durante la exploración del desierto. Con X Mode, el sistema detecta automáticamente las condiciones del terreno mediante una red completa de sensores, manteniendo el vehículo en su estado óptimo en situaciones extremas.

El habitáculo inteligente del G700 ofrece una experiencia inmersiva con cuatro pantallas interactivas y un sistema de sonido Lexicon para una experiencia audiovisual premium. Los asientos Cloud Seats de cuero NAPPA cuentan con una construcción de 14 capas y más de 100 procesos de manufactura, además de 320.000 microperforaciones, que proporcionan ventilación excepcional, calefacción y una suavidad similar a estar sobre una nube. El modelo también incluye amortiguación inteligente Smart CDC con suspensión neumática activa, escaneando la carretera 1.000 veces por segundo para asegurar una conducción suave en todo tipo de terreno.

Gracias a su desempeño sobresaliente, el G700 recibió elogios de los medios internacionales durante la prueba de manejo. Su rendimiento integral ofrece a los consumidores una nueva opción premium en el segmento de vehículos todoterreno.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico