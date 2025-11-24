JETOUR Impulsa su Estrategia “Travel+”, Marcando una Nueva Era en la Exploración Todoterreno Híbrida Premium

LATINOAMÉRICA (Noviembre 24 de 2025). El 18 de noviembre de 2025, JETOUR realizó el lanzamiento global del G700 en Dubái, EAU. Como el primer modelo premium de la Serie G, el G700 se posiciona como una SUV Híbrida Todoterreno Premium, estableciendo un nuevo referente para el segmento todoterreno de alta gama a nivel mundial.

JETOUR siempre ha puesto el foco en las necesidades principales de los viajeros. Durante 86 meses, la marca ha ganado la confianza de más de 2 millones de clientes en todo el mundo. En mercados como Angola, Etiopía y Myanmar, JETOUR ocupa el primer lugar entre todas las marcas. En 16 mercados —incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Perú, Catar y Kuwait— JETOUR lidera entre todas las marcas chinas de SUV.

Ke Chuandeng, Presidente de JETOUR International, señaló que la estrategia “Travel+” es el activo más valioso de la marca. Con el G700, JETOUR busca ofrecer una experiencia todoterreno inteligente, cómoda y realmente capaz para las necesidades del viaje moderno.

El exdiseñador jefe de Land Rover, Andrew, aportó su experiencia de clase mundial para dar forma al diseño del G700, inspirado en los paisajes del Himalaya. Esta visión creativa recibió un reconocimiento global, ya que el G700 fue galardonado con el premio “Most Innovative Design Feature” en los prestigiosos Turin Automotive Design Award (TADA).

La icono del arte contemporáneo Paula Scher se unirá a JETOUR como consultora artística de la Serie G. Como fuerza creativa detrás de la identidad visual de la serie, co-desarrolla sus conceptos y aplicaciones visuales, aportando una perspectiva artística internacional a la “Estética Zongheng” del G700 y armonizando su carácter todoterreno con una sensibilidad estética refinada.

JETOUR continúa expandiendo el “Travel+ Lifestyle” mediante colaboraciones globales. Durante el lanzamiento, se anunció una alianza con el Liwa JETOUR Global Fan Festival para desafiar la famosa duna Moreeb, permitiendo a los usuarios experimentar la fuerza y confiabilidad del G700 en condiciones extremas.

La cultura “Travel+” de JETOUR sigue creciendo, sumando el reconocimiento de destacadas figuras globales. El ícono de la música electrónica Alan Walker y el campeón mundial de maratón Sir Mo Farah se encuentran entre los primeros propietarios del G700.

Desde 2024, la compañía ha trabajado con la Cheetah Conservation Fund (CCF) para poner en marcha el programa público “The Return of the Cheetah”. La iniciativa desarrolla investigaciones de campo, rastrea hábitats de guepardos salvajes y apoya la protección de la biodiversidad.

Basándose en la confianza de sus 2 millones de usuarios en todo el mundo, JETOUR ha impulsado su filosofía única “Travel+” a través de sus productos y estilo de vida. Este enfoque multidominio representa un paso clave en su camino global, ofreciendo una experiencia de viaje que supera las expectativas en cualquier lugar del mundo.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

