Schaeffler e Neura Robotics iniciam uma colaboração estratégica orientada para o futuro

A Schaeffler e a Neura Robotics estabelecem uma aliança para desenvolver e fornecer em conjunto componentes essenciais para humanoides. Contrato de compra e venda de robôs humanoides e integração na rede global de produção da Schaeffler. A Schaeffler fornece dados para o ecossistema da IA física e desenvolve novas capacidades industriais para humanoides em conjunto com a Neura Robotics

A Schaeffler e a Neura Robotics, uma empresa de alta tecnologia na área dos robôs cognitivos, estabeleceram uma aliança tecnológica pioneira. A colaboração abrange o desenvolvimento e o fornecimento de componentes-chave, como atuadores inovadores, para robôs humanoides. Além disso, a Schaeffler pretende implementar os humanoides da Neura na sua rede de produção global e integrar entre quatro e seis mil humanoides na sua produção até 2035. Neste contexto, a Schaeffler colabora também com outros fabricantes prestigiados. Através desta cooperação, a Neura Robotics assegura uma parte significativa das suas necessidades de atuadores compactos e leves para um funcionamento contínuo. Ambas as empresas geram dados de aplicação reais, que são essenciais para treinar os robôs humanoides. Esses dados serão incorporados no Neuraverse, um ecossistema cognitivo global que liga a IA física e permite aprender mais rapidamente para otimizar continuamente as capacidades dos robôs.

Andreas Schick, Chief Operating Officer da Schaeffler AG, disse: Os robôs humanoides são um segmento de crescimento importante para a Schaeffler, e a Neura é uma das empresas mais inovadoras da Europa. A colaboração reforça a nossa posição como parceiro tecnológico preferencial neste campo. A Schaeffler traz para a aliança décadas de experiência em produtos e industrialização. Ao combinar estrategicamente a experiência de ambas as empresas, não só reforçamos a nossa própria competitividade, como também, enquanto pioneiros tecnológicos, estabelecemos normas para a Alemanha enquanto centro de negócios.

David Reger, CEO e fundador de Neura Robotics, disse: «Ao dar este passo, a Schaeffler, uma das maiores e mais experientes empresas industriais da Alemanha, sublinha que não é viável esperar que as novas tecnologias cheguem, mas que é necessário impulsioná-las ativamente. Foi assim que o setor automóvel alemão se converteu num líder mundial do mercado, de mãos dadas com o setor da automatização. Juntos, comprometemo-nos a impulsionar a industrialização dos humanoides e, acima de tudo, a criar a base que permita implementá-los à escala industrial: Um ecossistema global para a IA física, construído sobre uma base de dados europeia independente».

Um componente fundamental da aliança consiste em recolher e usar em conjunto os dados de produção como base para desenvolver as competências de robótica industrial, que serão imprescindíveis no ambiente de produção do futuro. Os sistemas de última geração permitem gerar dados de movimento e interação no ambiente de produção e utilizá-los para treinar modelos de IA. Isso significa que os robôs humanoides podem ser treinados sistematicamente para realizar tarefas específicas, ao mesmo tempo em que são aperfeiçoados e melhorados continuamente. Através desta colaboração, são desenvolvidas novas competências para a Schaeffler, baseadas em dados de aplicações reais, ao mesmo tempo que se amplia a base de dados da Neuraverse.

A Schaeffler também contribuirá com a sua vasta experiência no desenvolvimento de atuadores de redutores planetários. Esses atuadores são usados, por exemplo, em articulações que realizam movimentos rotativos precisos, como os ombros, os cotovelos, os joelhos ou os punhos. Apesar da sua construção compacta e leve, devem ser desenhados para oferecer o binário máximo em funcionamento contínuo. O portefólio de atuadores da Schaeffler para humanoides oferece binários nominais de até 250 Nm, o que permitiria ao robô humanoide 4NE1, por exemplo, transportar até mesmo cargas pesadas.



Source: Mexicomex Comunicae