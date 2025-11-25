RED SUMMA Education celebra un año de éxitos con sus resultados en los rankings educativos más importantes de Hispanoamérica

RED SUMMA Education consolida su liderazgo en la educación superior online en el mundo hispanohablante tras obtener resultados excepcionales en dos rankings diferentes que destacan la calidad de su oferta académica: en el Ranking FSO 2025, elaborado por la consultora internacional Hamilton, y en el Ranking de másteres MBA de España del curso 2025-2026 del portal académico PortalMBA.es

Ranking FSO 2025: tres instituciones de RED SUMMA Education, entre las mejores de Hispanoamérica

El Ranking FSO 2025 marcó un nuevo logro para RED SUMMA Education, al reconocer simultáneamente a tres de sus instituciones:

IEP – Nº 5 a nivel mundial, avanzando dos posiciones respecto a 2024.

– Nº 5 a nivel mundial, avanzando dos posiciones respecto a 2024. Universidad Europea de Monterrey (UEM) , también con un ascenso significativo de dos puestos y siendo la tercera mejor de México.

, también con un ascenso significativo de dos puestos y siendo la de México. SUMMA University, que debutó en el ranking con el puesto Nº 1 entre las instituciones de habla en español en Estados Unidos.

El Ranking FSO, es considerado uno de los estudios más rigurosos y representativos del sector online en Iberoamérica.

Ranking de másteres MBA de España del curso 2025-2026: destaca IEP en cuatro categorías, entre ellas, como N° 1 de másteres MBA posgrados

El Instituto Europeo de Posgrado reafirma su liderazgo en la formación ejecutiva online tras obtener resultados sobresalientes en el Ranking de másteres MBA de PortalMBA.es 2025–2026. Entre los principales logros destacan:

Para el MBA Online en Dirección General:

Puesto Nº 1 en la categoría de MBA Posgrado.

Para el MBA Online en Project Management:

Top 3 – MBA Internacional.

Top 3 – MBA Online.

Top 3 – MBA Especializados.

PortalMBA.es es uno de los portales académicos más influyentes en España, cuya evaluación anual analiza calidad, metodología, reconocimiento y satisfacción estudiantil.

Un ecosistema educativo que crece y se consolida

Los resultados conjuntos de los rankings FSO y PortalMBA.es subrayan el papel de RED SUMMA Education como una de las redes de educación online más influyentes y en ascenso del mercado hispanohablante, impulsando programas con alta demanda laboral, metodologías flexibles, docentes en activo y propuestas formativas de alto impacto profesional.

Declaración institucional

«Este año marca un antes y un después para la Red. Nuestros resultados en dos de los rankings más importantes del sector demuestran que estamos avanzando juntos, con propuestas educativas cada vez más competitivas y con impacto real en la vida profesional de nuestros estudiantes», explica Carla Pesquera, directora general de RED SUMMA Education.

Acerca de RED SUMMA Education

RED SUMMA Education es una red internacional de instituciones de educación superior online con presencia en España, México, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Argentina. Su ecosistema académico integra tecnología avanzada, modelos pedagógicos innovadores y programas orientados a la empleabilidad, con el propósito de impulsar el desarrollo profesional de miles de estudiantes en el mundo hispanohablante.



Source: Mexicomex Comunicae