El CIAC señala la defensa como un vector estratégico para la transformación del sector de la automoción

El mundo industrial está cambiando a gran velocidad, fusionando sectores antes distantes como la automoción y la defensa

LATINOAMÉRICA (Noviembre 22 de 2025). Esta nueva realidad, en medio de los desafíos actuales del sector, exige una respuesta audaz: ver en la defensa un vector clave para la reinvención y el futuro de la automoción. Se trata de una tendencia global robusta, impulsada por la geopolítica, la tecnología y la necesaria diversificación empresarial.

En este escenario complejo y ante los retos del sector, es vital trabajar unidos para superar las dificultades. La industria de la automoción emerge como un actor clave. «El CIAC, es consciente de esta oportunidad estratégica para el tejido industrial. No en vano, se observa un «boom» global en el sector defensa, con empresas referentes en Europa anticipando crecimientos notables, lo que subraya el atractivo de esta transición; una vía de crecimiento y especialización, no una solución a pérdidas pasadas», apunta el presidente del CIAC, Sergio Alcaraz.

La fortaleza de la automoción catalana

El sector de la automoción catalán cuenta con activos clave: ingeniería de precisión, manufactura de alto volumen, gestión de cadenas de suministro complejas y tecnología puntera en movilidad, materiales y sistemas de control.

La experiencia en plataformas modulares y el uso eficiente de componentes comerciales (COTS) suponen una ventaja directa, siguiendo el ejemplo de líderes globales que reducen costes y aceleran el desarrollo en defensa. Además, la innovación en diseño rápido y materiales avanzados, sumada a una producción escalable, son cualidades ya presentes en Cataluña, con su rico ecosistema de talento y empresas auxiliares.

El concepto de «doble uso» se expande más allá del producto final, incluyendo procesos, metodologías y, de forma crucial, el capital humano. La flexibilidad y adaptabilidad de la industria son un tesoro estratégico.

Cataluña está preparada para el reto

Cataluña tiene todos los ingredientes para convertirse en un polo de referencia en esta transición, gracias a su industria de componentes, OEMs y red tecnológica. Tal como indica el presidente del CIAC, Sergio Alcaraz, «Desde el CIAC, se fomenta esta adaptación con programas de talento e innovación».

Es imperativo que las empresas exploren estas nuevas vías, entendiéndolo como una diversificación estratégica a largo plazo, no como una compensación inmediata a las dificultades recientes. Se requiere un impulso decidido por parte de las administraciones, con políticas de incentivo a la I+D+i y facilitando el acceso a este exigente mercado. Iniciativas regionales en otras partes del Estado, creando hubs específicos para la defensa, demuestran la importancia de aglutinar esfuerzos. La colaboración público-privada es, por tanto, un eje vertebrador.

La clave del éxito reside, una vez más, en la inteligencia y capacidad de innovación de las empresas del sector de la automoción, que, con su agilidad y profundo conocimiento de los procesos productivos y la gestión de cadenas de suministro, pueden aportar un valor diferencial significativo al sector de la defensa.

Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) es una asociación sin ánimo de lucro, abierta a las empresas vinculadas al sector de la automoción con sede en Cataluña y que tengan actividad de I+D+i.

Desde el momento de su constitución y hasta la actualidad, más de 190 empresas vinculadas al sector se han adherido al clúster. Este conjunto de empresas factura una cifra superior a los 20.000 millones de euros y proporciona ocupación a más de 40.000 personas.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico