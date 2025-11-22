Iberdrola México recibe un Premio AMCO por la estrategia comunicativa de DestElla

La compañía fue reconocida por la campaña de comunicación interna y externa vinculada a DestElla, el programa de empoderamiento femenino y equidad de género a través del deporte

Iberdrola México fue reconocida por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) por la campaña de comunicación interna y externa vinculada a DestElla, el programa de empoderamiento femenino y equidad de género a través del deporte que lanzó la compañía en 2024, en beneficio de miles de jugadoras de rugby.

«Cuando la comunicación se alinea con el propósito, el mensaje no solo llega: transforma. Este Premio AMCO reconoce el poder de contar historias que reflejan nuestro compromiso con las mujeres, la igualdad de género y la inclusión. En Iberdrola México creemos que responsabilidad social y difusión van de la mano, porque un mensaje efectivo nos permite sembrar la semilla del cambio en más personas», destacó Paola Martínez, directora de Comunicación y RSC de Iberdrola México, tras recoger el premio al Mérito AMCO 2025.

DestElla es una iniciativa alineada con los valores y compromisos de Iberdrola México en materia de equidad, desarrollo social y deportivo. Para darle visibilidad, se realizó una campaña en colaboración con las agencias Neuma Comunicación y AK Comunicación, posicionando al programa en la conversación mediática nacional como un proyecto estratégico para el desarrollo del deporte femenil.

Con la finalidad de convertir el proyecto social en un referente dentro del ecosistema deportivo y social del país, la campaña se construyó sobre varios pilares: una narrativa centrada en las historias de las jugadoras, destacando valores como la disciplina, la sororidad y el esfuerzo y buscando reforzar la credibilidad y el vínculo emocional con las audiencias, así como una estrategia de amplificación a través de medios tradicionales, digitales, influencers, relaciones públicas y marketing.

Organizado por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO), una entidad sin fines de lucro que agrupa a profesionales de la comunicación corporativa y relaciones públicas en México, el Premio AMCO es considerado el máximo galardón de la comunicación nacional. Identifica y reconoce las mejores prácticas desde hace más de 50 años, caracterizadas por ser campañas con propósito, innovación tecnológica, creatividad estratégica y una comprensión profunda del entorno social y empresarial.

En la presente edición se alcanzó una participación récord de 89 proyectos que fueron evaluados por un jurado independiente, integrado por más de 60 especialistas provenientes de agencias, empresas, medios, instituciones académicas y consultorías. Los criterios de evaluación pusieron especial énfasis en la planeación estratégica, la medición de resultados y el impacto en reputación y negocio.

«La comunicación estratégica evoluciona constantemente y, con ella, la forma de reconocer su impacto. En el Premio AMCO 2025 reforzamos nuestra metodología para reflejar esta transformación, con una visión integradora, un jurado plural y la convicción de que la comunicación puede transformar negocios y sociedad», afirmó Lorena Villarreal, directora del Premio AMCO 2025.

Deporte femenino y equidad de género

DestElla es un programa de Iberdrola México que busca impulsar el deporte femenino, ayudando a niñas y mujeres a superar los desafíos que enfrentan y romper la brecha de género todavía existente. Con esta iniciativa, la empresa busca ser un factor de cambio y contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, derribando estereotipos de género y promoviendo el bienestar.

La iniciativa arrancó a mediados de 2024 con una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Rugby (FMRU), con la que la compañía ha trabajado para apoyar a las deportistas en el país mediante la donación de uniformes, equipos para entrenar, acceso a gimnasios y activaciones en universidades para impulsar esta disciplina, beneficiando hasta la fecha a más de 7,600 personas.



