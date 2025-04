t2ó México es un Great Place to Work® para mujeres

Ser uno de Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres respalda un compromiso real con la inclusión y equidad de género

t2ó México, la agencia de marketing integral que el año pasado fue reconocida como Mejor Agencia de Marketing Digital por merca2.0, ha sido reconocida como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, de acuerdo con Great Place to Work®. De las más de 600 empresas certificadas en el país, solo 100 obtuvieron este distintivo, y t2ó México se posicionó en el TOP 10 dentro de la categoría de empresas de 50 a 500 empleados.

Great Place to Work® es una organización y autoridad global en culturas de trabajo. Como resultado de la aplicación del algoritmo for ALL, 100 organizaciones fueron reconocidas como los lugares de trabajo con mayor nivel de satisfacción y favorabilidad de opiniones con relación a la experiencia del personal conformado por mujeres.

El índice evaluado debe ser favorable en un 91% y mide cinco áreas en la cultura de las organizaciones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. Asimismo, deben satisfacerse índices cercanos al 100% en deseo de permanecer en el lugar de trabajo, en nivel de recomendación, en sentirse seguras en el lugar de trabajo y por último en trabajo en equipo.

Por lo anterior, este reconocimiento reafirma el compromiso de t2ó México con la equidad, la diversidad y la inclusión dentro del entorno laboral. La empresa ha trabajado constantemente para crear un espacio donde todas las personas puedan desarrollarse profesionalmente, innovar y sentirse valoradas en igualdad de condiciones.

«Es un orgullo tener este reconocimiento. Ser un Great Place to Work® para Mujeres refleja el esfuerzo por construir un entorno donde cada persona pueda crecer y sentirse valorada. Existe una cultura diversa, inclusiva y colaborativa, donde el talento y el bienestar de todas y todos son prioridad. Este logro motiva la innovación para contar con prácticas que garanticen un espacio de equidad y crecimiento para cada integrante.» – destacó Montserrat Zamora, Directora de People & Marketing en t2ó México.

Este distintivo es más que un reconocimiento; es un recordatorio de que deben seguirse creando iniciativas que impulsen el liderazgo femenino y fortalezcan un entorno laboral donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. t2ó México siempre ha creído que el talento no tiene género, y hoy celebran un reconocimiento que reafirma ese compromiso: ser un Great Place to Work® para todas y todos.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia de marketing que fue seleccionada como Best Digital Agency en el ranking Best of the Best 2021 y 2023, y reconocida como un Great Place to Work en 2024. Cuenta con una importante experiencia en el ámbito del marketing digital avalada por excelentes resultados para varias marcas mundialmente reconocidas como KFC, Jose Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras, y desde hace ya varios meses amplía su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline, con grandes resultados en 2024.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español y que actualmente cuenta con ocho compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con una base de +200 clientes activos alrededor del mundo. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.



Source: Mexicomex Comunicae