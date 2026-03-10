StePacPPC abre una nueva oficina regional en Hermosillo, México

La empresa de envases para productos frescos StePacPPC ha inaugurado una nueva oficina regional en Hermosillo (Sonora, México) y ha nombrado a Daniel Peña como gerente de Ventas para Produce México. La apertura refuerza su modelo de mercado local con inventario, soporte técnico y servicios en la región para productores y empacadores del noroeste del país

StePacPPC anuncia la apertura de una nueva oficina regional en Hermosillo, Sonora, México, y el nombramiento de Daniel Peña como gerente de Ventas en Produce México. La expansión fortalece el modelo de mercado local de la compañía al situar inventario, experiencia y toma de decisiones directamente en la región, ofreciendo experiencia local, entrega local y facturación local a los clientes del sector hortofrutícola allí donde operan.

La nueva oficina, ubicada en Carretera a Bahía de Kino KM 12, Número 1279-J, CP 83210, Col. El Llano, Hermosillo, Sonora, comenzó a operar en noviembre de 2025. Centrada exclusivamente en clientes del sector de productos frescos, da soporte a productores y empacadores en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, proporcionando una gama completa de servicios que incluye ventas, atención al cliente, soporte técnico, coordinación logística y facturación y cobros locales. Al mantener inventario en la región, incluyendo bolsas a granel, bobinas de BOPP transparente, bolsas minoristas de stock y las nuevas bolsas tipo pouch con cierre PAZ, la oficina permite envíos el mismo día dentro de Sonora y entregas en un día a Sinaloa, reduciendo los tiempos de tránsito del transporte y los costes de flete, al tiempo que elimina la exposición a aranceles transfronterizos adicionales.

Al frente de la nueva oficina está Daniel Peña, un profesional del agronegocio con más de 13 años de experiencia en gestión, planificación, operaciones, cadena de suministro y marketing de ventas. Originario de Hermosillo, Daniel ha trabajado directamente en los campos, centros de empaque y oficinas de la industria hortofrutícola de la región. Su trayectoria incluye cargos en Aliansa (nueve años) y Agrofesa (cuatro años), y cuenta con titulaciones del ITESM / Tecnológico de Monterrey y del IESEG / École de Commerce en Lille, Francia. Lidera con el ejemplo a través de su ética de trabajo, dedicación y capacidad para motivar a otros, y aporta al puesto un conocimiento de primera mano del mercado regional, de sus clientes y de los actores clave.

Joe Bradford, vicepresidente de Ventas para Produce en PPC Flex, afirmó: «La rapidez para llegar al mercado es clave para nosotros en LATAM, y este es un paso en la dirección correcta. StePacPPC está comprometida con la inversión a largo plazo en LATAM mediante equipos locales, inventario local y servicio local, diseñados para ayudar a los clientes a operar de manera más eficiente y competitiva».

Daniel Peña señaló: «Estoy extremadamente agradecido por la oportunidad. Me alegra haber elegido StePacPPC para continuar mi carrera y espero hacer crecer y consolidar el negocio en todo México y más allá».

La oficina de Hermosillo refleja el compromiso continuo de StePacPPC de ampliar su presencia regional y acercar a sus clientes del sector de productos frescos a la experiencia, el inventario y el servicio que necesitan.

Sobre StePacPPC

StePacPPC se enorgullece de formar parte de la familia PPC Flex, liderando juntos el futuro del envasado flexible funcional. StePacPPC está especializada en envases funcionales para productos frescos. Sus marcas reconocidas a nivel mundial incluyen Xtend®, Xgo™, Xflow™ y Xbloom™, soluciones de envasado con atmósfera modificada/humedad modificada. Estas soluciones reducen la pérdida de peso, ralentizan la respiración y el envejecimiento, e inhiben el deterioro microbiano, al tiempo que prolongan la capacidad de almacenamiento y la vida útil. Están respaldadas por un amplio conocimiento poscosecha para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad.

Sobre PPC Flex

PPC Flex, con sede en Buffalo Grove, Illinois, es líder en impresión y conversión de films flexibles, pouches y otras soluciones innovadoras de envasado. Posicionada como un puente entre los grandes convertidores “mega-cap” y los proveedores regionales, la empresa se define por su enfoque ágil, centrado en el servicio y basado en la tecnología en mercados de nicho, incluyendo envases de sala limpia para aplicaciones sanitarias y médicas, marcas de snacks y productos orgánicos para el consumidor, marca blanca, productos hortofrutícolas especializados, cuidado de mascotas, nutracéuticos, panadería y horticultura. PPC Flex opera doce instalaciones de fabricación ubicadas en Buffalo Grove, IL; Kansas City, KS; Rome, GA; Payson, UT; North Salt Lake, UT; Pewaukee, WI; Hartland, WI; Columbus, OH; Oak Creek, WI; Colombia, Sudamérica; y Tefen, Israel. Estas instalaciones cuentan con certificaciones AIB, SQF Nivel II, ISO 9001 e ISO 13485.

Fundada en 2016, con su primera adquisición completada en 2017, PPC Flex ofrece soluciones de envasado flexible de alta calidad con plazos de entrega de primer nivel para apoyar a marcas emergentes, marcas nacionales y programas de marca blanca.