Julián Fernández: retos del comercio exterior en 2026

El comercio exterior mexicano atraviesa un momento de redefinición estructural. Como recientemente expuso Pedro Bermúdez en The Logistics World, el país enfrenta tres grandes desafíos hacia 2026: la revisión del T-MEC, la presión sobre la infraestructura logística y los factores financieros y de sostenibilidad que impactan a las cadenas de suministro

Julián Fernández coincide en que estos elementos representan puntos críticos para la economía mexicana. Sin embargo, también considera que el contexto actual ofrece una ventana estratégica única para consolidar el liderazgo comercial de México en América del Norte y ampliar su presencia global.

La revisión del T-MEC: más que incertidumbre, una etapa de ajuste competitivo

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no debe entenderse únicamente como un foco de incertidumbre regulatoria. En realidad, representa un proceso natural de actualización dentro de una región profundamente integrada. México ha demostrado en los últimos años capacidad de adaptación, fortaleciendo su contenido regional, modernizando sus procesos aduaneros y elevando estándares de cumplimiento.

Si el proceso se gestiona con visión técnica y coordinación público-privada, puede traducirse en mayor integración productiva y en una consolidación de proveedores locales con mayor valor agregado. La clave está en negociar con estrategia, preservar la certidumbre jurídica y acelerar la digitalización para reducir fricciones operativas.

Infraestructura: inversión como catalizador

Es cierto que el crecimiento comercial ha puesto presión sobre puertos, carreteras y cruces fronterizos. No obstante, México se encuentra en un momento de inversión histórica en infraestructura logística y energética. La modernización de aduanas, la ampliación de puertos estratégicos y el fortalecimiento de la conectividad ferroviaria están sentando bases más sólidas para los próximos años.

La integración multimodal será determinante. Un sistema que conecte de manera eficiente puertos, ferrocarriles, carreteras y aduanas puede reducir costos logísticos y aumentar la competitividad exportadora. En este punto, la infraestructura deja de ser un obstáculo y se convierte en una palanca de desarrollo.

Finanzas, sostenibilidad y talento: la nueva agenda competitiva

El tercer reto señalado —financiamiento, dependencia de insumos y exigencias ESG— refleja una realidad global. Las cadenas de suministro ya no compiten solo por precio, sino por resiliencia, trazabilidad y sostenibilidad. México tiene la oportunidad de posicionarse como un proveedor confiable en este nuevo estándar.

Impulsar financiamiento para pymes exportadoras, fortalecer la proveeduría nacional y acelerar la transición energética permitirá reducir vulnerabilidades externas. Además, la formación de talento logístico y tecnológico debe ser una prioridad estratégica para sostener el crecimiento en el mediano plazo.

Convertir los desafíos en liderazgo

México concentra alrededor del 80 % de su comercio en Estados Unidos, una integración que, lejos de ser una debilidad, representa una ventaja competitiva cuando se gestiona con inteligencia. La cercanía geográfica, la complementariedad industrial y la madurez de las cadenas productivas ofrecen un entorno difícil de replicar en otras regiones del mundo.

El comercio exterior mexicano no enfrenta una crisis estructural; enfrenta una etapa de ajuste. La diferencia entre riesgo y oportunidad dependerá de la capacidad institucional, la inversión estratégica y la coordinación entre gobierno y sector privado.

México tiene los fundamentos: ubicación, talento, tratados y una plataforma industrial consolidada. El reto ahora es ejecutar con visión de largo plazo y convertir esta coyuntura en una consolidación definitiva de su liderazgo comercial.

Julián Fernández Fernández es CEO de Nexenergysolutions, empresa líder en el ramo energético. Desarrollo profesional en dirección, administración y control de empresas del sector privado. Empresario en los sectores de energías renovables, comercio internacional, sector turismo, aeronáutico. Inversionista en proyectos de innovación empresarial y consultoría.