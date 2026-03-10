Huawei, Meralco y SANXING Ningbo lanzan solución de distribución inteligente e iniciativa-faro

Huawei, junto con Meralco y SANXING Ningbo, lanzó la solución IDS (Intelligent Distribution Solution) y una iniciativa-faro conjunta durante el MWC2026, con el objetivo de impulsar redes eléctricas más inteligentes, seguras y sostenibles mediante digitalización, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas de comunicación

En el marco del MWC2026, Huawei organizó un foro con la temática «Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System». Junto con Meralco (Filipinas) y SANXING Ningbo, Huawei lanzó la solución IDS (Intelligent Distribution Solution) y anunció una iniciativa-faro conjunta para impulsar el desarrollo de los sistemas eléctricos.

Comunicación, digitalización e IA: pilares emergentes de los futuros sistemas eléctricos que acelerarán la evolución inteligente de las redes de distribución

David Sun, CEO de la unidad de negocio de Digitalización de Energía Eléctrica de Huawei, destacó cuatro factores impulsores de la transición energética: energía verde y diversidad, redes resilientes, distribución transparente y electrificación de la carga. Abogó por cambios en las políticas hacia una coordinación despacho-mercado. También enfatizó que comunicación, digitalización e IA se están convirtiendo en sistemas de producción fundamentales, requiriendo capacidades más sólidas en materia de transformación digital, ciberseguridad y desarrollo sostenible.

En el foro, el Sr. Sun presentó el Libro Blanco sobre redes de comunicación de destino para el sistema eléctrico del futuro, presentando una arquitectura pionera que cuenta con una red principal inteligente y robusta, redes integradas de media tensión y redes transparentes de baja tensión, conectividad segura de alta velocidad e integración espacio-tierra. El Libro también esboza las principales tendencias tecnológicas, desde las comunicaciones ópticas e inalámbricas hasta las comunicaciones por satélite y operador, y subraya su valor transformador.

Huawei destacó su enfoque en la inteligencia y digitalización, trabajando con los actores del sector para impulsar la transformación energética. Los líderes mundiales del sector también compartieron sus opiniones: Al’Louise van Deventer (directora general de Tecnología e Ingeniería, Eskom) sobre prácticas digitales listas para el futuro; Momar Awa Sall (director de Redes de Transmisión, Senelec) sobre redes inalámbricas privadas que aceleran la modernización energética; Deniz Coskun (subdirector general, TEİAŞ) sobre la reestructuración de redes de comunicación para la resiliencia de la red eléctrica; y Andy Liu (director de Soluciones y Marketing Internacional, SANXING Ningbo) sobre la aplicación de Huawei IDS.

Los líderes mundiales del sector y sus socios se unen para explorar el futuro de los sistemas eléctricos

Las redes de distribución eléctrica están evolucionando pasando de sistemas mecanizados a sistemas automatizados e inteligentes, impulsando la innovación tecnológica y de modelos de negocio. A pesar de plantear nuevos retos para la operación y el mantenimiento, estas han deparado nuevas oportunidades para mejorar la fiabilidad de la red y la asignación de recursos.

En el foro, Huawei, Meralco y SANXING Ningbo, presentaron la solución IDS que ofrece cuatro capacidades esenciales: comunicación fiable, computación periférica (edge), colaboración nube-periferia (cloud-edge) y transparencia de bajo voltaje —basándose en una arquitectura de nube-tubería-periferia-tubería-dispositivo (cloud-pipe-edge-pipe-device)—. Esta posibilita una red de distribución inteligente de baja tensión (400 V) con pérdidas de línea controlables, salas de distribución visualizadas, así como renovables gestionables, transformando silos digitales fragmentados en sistemas digitales abiertos e integrados. Las tres empresas también anunciaron una iniciativa-faro de exhibición, compartiendo las mejores prácticas de transformación digital replicables y escalables.

Avanzando en la integración digital e inteligente para una red más fiable y ecológica

Comunicación, digitalización e IA se hallan en el corazón de los futuros sistemas eléctricos. Huawei profundizará en I+D en materia de tecnologías digitales e inteligentes, integrando inteligencia avanzada en la producción de energía. Junto con socios globales, Huawei se propone llevar a cabo con el sector energético un desarrollo conducente a una mayor fiabilidad, una seguridad más sólida y un futuro con bajas emisiones de carbono.