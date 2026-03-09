Despegar anuncia el nombramiento de Pablo Abad como nuevo Chief Technology Officer

La compañía refuerza su estrategia tecnológica con un liderazgo enfocado en innovación, escalabilidad e inteligencia artificial para impulsar la próxima etapa de crecimiento regional

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, anunció el nombramiento de Pablo Abad como nuevo Chief Technology Officer (CTO), en un movimiento estratégico que refuerza el rol de la tecnología como eje central de su próxima etapa de crecimiento en la región.

Abad, quien forma parte de la compañía desde 2023, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica y se desempeña como docente de la carrera de Ingeniería Informática en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria, ha liderado equipos de alto desempeño y procesos de transformación tecnológica a gran escala. El nombramiento se da en el marco de la nueva etapa de liderazgo encabezada por Gonzalo Estebarena, consolidando una estructura ejecutiva con fuerte foco en la innovación y la tecnología como motor del negocio.

Desde su llegada a Despegar, Abad ha desempeñado un papel clave en la aceleración tecnológica de la compañía y fue uno de los líderes detrás de SOFIA, la asistente de viajes basada en inteligencia artificial generativa. Este desarrollo representa uno de los hitos más relevantes en la historia de la empresa y un paso decisivo en la transformación de la experiencia de planificación y compra de viajes en América Latina.

En su nuevo rol, estará al frente de la estrategia tecnológica regional, con el objetivo de profundizar la innovación, fortalecer la escalabilidad de la plataforma y potenciar el uso de inteligencia artificial para optimizar la experiencia de millones de viajeros.

«Estamos muy entusiasmados con el nombramiento de Pablo como CTO. Su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento de nuestra plataforma serán clave para continuar fortaleciendo la innovación en toda la organización y llevar a SOFIA al siguiente nivel. La tecnología es el corazón de Despegar y un pilar fundamental para impulsar nuestra próxima etapa de crecimiento», afirmó Gonzalo Estebarena, incoming CEO de Despegar.

Por su parte, Pablo Abad señaló: «Asumir el rol de CTO representa una gran responsabilidad y una oportunidad para seguir construyendo sobre el enorme trabajo que viene realizando el equipo de Despegar. En estos años hemos avanzado en iniciativas únicas como SOFIA, y nuestro desafío hacia adelante será continuar potenciando la innovación, la escalabilidad de nuestra plataforma y el uso de inteligencia artificial para ofrecer experiencias cada vez más simples y personalizadas a nuestros viajeros».