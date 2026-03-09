Más mujeres al volante: 8 de cada 10 se gradúan del programa Quinta Rueda de Generation México

El sector transporte en México emplea a más de 600 mil personas. Generation México apuesta por formar operadoras en uno de los sectores más masculinizados del país. Formación técnica: marco normativo, cultura de servicio, sistemas de transporte, seguridad y manejo

Ocho de cada diez mujeres que ingresan al programa Conductor/a Profesional de Tractocamión (CPT) de Generation México logran graduarse, siendo un avance significativo en una industria donde la participación femenina sigue siendo minoritaria. El resultado muestra el potencial de la formación técnica para abrir oportunidades laborales a mujeres en uno de los sectores que sigue siendo predominado por hombres.

Este dato cobra especial relevancia en el sector del transporte en México, que emplea a más de 600 mil personas y que ha mostrado un crecimiento sostenido. Tan solo en 2024, el sector registró un aumento de 14.2 % en empleo y 21.4 % en ingresos, mientras que las remuneraciones crecieron 14.6 % según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que confirma su dinamismo y las oportunidades económicas que ofrece. Sin embargo, solo 21 % del personal ocupado son mujeres, una brecha que iniciativas como CPT buscan reducir mediante capacitación especializada.

A través de este programa, Generation México apuesta por formar operadoras profesionales mediante un esquema de capacitación técnica que incluye marco normativo, cultura de servicio, sistemas inteligentes de transporte, seguridad y técnicas de manejo. Además de fortalecer habilidades laborales como comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad y responsabilidad personal, preparando a las participantes para incorporarse a una industria estratégica para la economía del país y con una creciente demanda de talento.

El acompañamiento incluye apoyo para la obtención de la Licencia Federal Tipo B y la mentoría hasta su inserción en un empleo formal con empresas aliadas.

El programa de Conductor/a Profesional tiene una duración de siete semanas, es presencial y sin costo para quienes participan. Está dirigido a personas de entre 25 y 40 años, que buscan incorporarse al empleo formal y puedan comprometerse a una capacitación de tiempo completo. Actualmente cuenta con sedes ubicadas en Cuautitlán Izcalli y Zinacantepec, Estado de México; en Atitalaquia, Hidalgo; Ciénega de Flores, Nuevo León, Zamora, Michoacán y Tlajomulco, Jalisco.

Los resultados reflejan el impacto del modelo, en un sector que crece más rápido en ingresos que en empleo, esta tendencia confirma que la profesionalización del talento es clave para responder a la demanda de la industria, y que ampliar la participación femenina puede ser parte de la solución.

«La inclusión de mujeres en el transporte es una iniciativa a favor de los derechos laborales, la igualdad de género, la inclusión económica y también una estrategia económica, ya que con tanta necesidad de talento en el sector, no podemos darnos el lujo de dejar fuera al 50 % del talento disponible», señala Mercedes de la Maza, CEO de Generation México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Generation México hace un llamado a ampliar la participación femenina en sectores estratégicos de la economía, demostrando que cuando existe formación especializada y acompañamiento, más mujeres no solo logran ingresar a industrias tradicionalmente masculinizadas, sino que permanecen y se integran con éxito al empleo formal.