Huawei destaca la inclusión digital y la tecnología de conservación a medida que se acelera el uso de la IA

Huawei reunió en Barcelona a responsables políticos, socios y expertos para debatir cómo reducir la brecha digital y de competencias tecnológicas en la era de la inteligencia artificial, al tiempo que presentó iniciativas para ampliar la conectividad global y aplicar herramientas digitales a la conservación de la biodiversidad

Huawei reunió a socios, responsables políticos y medios internacionales en Barcelona los días 1 y 2 de marzo, antes del Mobile World Congress, para debatir cómo reducir las brechas de conectividad y de competencias digitales a medida que la inteligencia artificial se expande por sectores como la sanidad, las finanzas y los servicios públicos.

Unos 80 invitados asistieron al foro del primer día en el Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira. En declaraciones publicadas por Huawei, Yang Chaobin, CEO de Huawei ICT BG, afirmó que la brecha digital «parece estar ampliándose aún más», incluso cuando la IA se acelera. «Las redes de alta velocidad y unas sólidas instalaciones de computación son bases esenciales para una era de IA inclusiva y sostenible», señaló.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima que alrededor de 2.200 millones de personas seguían sin conexión en 2025. Cosmas Zavazava, director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la ITU, afirmó que la inclusión debe considerarse un requisito previo para la era de la IA. «La IA debe reforzar la conectividad significativa y apoyar una transformación digital inclusiva. Esto requiere una gobernanza responsable de la IA, inversión en talento y contenidos locales, y desarrollo de capacidades, especialmente para niñas, mujeres, comunidades indígenas y grupos marginados».

Huawei señaló que ha cumplido un compromiso en el marco de la coalición digital Partner2Connect Digital Coalition de la ITU para ayudar a ampliar la conectividad en regiones remotas. A finales de 2025, la compañía indicó que sus iniciativas habían apoyado el acceso digital de 170 millones de personas en zonas rurales y desatendidas de más de 80 países. En un comunicado de Huawei, Jeff Wang, presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei, afirmó: «Para cerrar la brecha de competencias digitales, Huawei trabaja estrechamente con gobiernos y socios para mejorar el acceso digital, ofrecer formación en habilidades y promover la educación STEM para comunidades desatendidas».

El 2 de marzo, el foco se trasladó a la conservación con una visita al Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Allí se están utilizando herramientas digitales de monitorización para apoyar la protección de la biodiversidad, incluidos los esfuerzos para salvaguardar al águila perdicera —una especie en peligro— junto con una mejor gestión de los posibles impactos de actividades al aire libre como la escalada en aves que anidan en rocas y la espeleología en especies de murciélagos protegidas. El proyecto forma parte de la iniciativa Tech4Nature, desarrollada con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para apoyar herramientas digitales en áreas protegidas de 11 países.

Sònia Llobet, directora del parque, señaló que el proyecto está ayudando a los gestores a equilibrar el acceso de visitantes con la protección de la naturaleza. «Como gestores del parque, nuestro reto es cómo hacer compatible el acceso de los visitantes con la conservación de este espacio natural», afirmó. «Este proyecto nos está ayudando a responder a algunas de las cuestiones que afrontamos al equilibrar el turismo y la protección del medio ambiente».

