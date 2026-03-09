Planet Fitness® conmemoró el 8M celebrando la fuerza, la sororidad y el poder de su comunidad

Del 5 al 7 de marzo Planet Fitness® realizó diferentes actividades dentro de sus clubes diseñadas para celebrar el bienestar integral de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Planet Fitness® se sumó a la conmemoración del 8 de marzo honrando la fuerza, la resiliencia y la voz de las mujeres que día a día transforman su entorno. A través de una comunidad basada en el respeto, la inclusión y el apoyo mutuo, la marca reafirmó su compromiso con el empoderamiento femenino y con la creación de espacios donde cada mujer pueda sentirse segura, escuchada y acompañada.

Bajo el lema «Unidas somos más fuertes», Planet Fitness® reconoció la importancia de la sororidad y de construir redes de apoyo que impulsen la confianza, el bienestar y el crecimiento personal. Dentro de sus clubes, la marca promovió una experiencia libre de juicios, accesible y positiva, donde las mujeres pueden entrenar a su propio ritmo, fortalecer cuerpo y mente y encontrar una comunidad que las respalda en cada paso de su camino.

Como parte de esta conmemoración, del 5 al 7 de marzo, Planet Fitness® llevó a cabo una serie de actividades especiales dentro de sus clubes, incluyendo clases temáticas como «Fuerte y con Estilo» y «Equilibrio y Belleza», diseñadas para celebrar el bienestar integral de las mujeres. Además, se realizaron talleres de creación de velas personalizadas y arreglos de flores, generando espacios de convivencia, creatividad y conexión entre las asistentes. Así como en clubes especiales una colaboración con la marca de belleza Sally Beauty.

Estas actividades permitieron que la conmemoración fuera más allá del ejercicio, convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer la comunidad, compartir experiencias y reconocer la fuerza individual y colectiva de las mujeres que forman parte de Planet Fitness®.

Planet Fitness® ofrece beneficios diseñados para acompañar a las personas en su proceso de bienestar, como equipos de entrenamiento accesibles para todos los niveles, espacios seguros y cómodos, horarios flexibles y una filosofía centrada en la motivación y el respeto. A través de estos pilares, la marca continúa construyendo comunidades donde el movimiento se vive como una herramienta de empoderamiento, autocuidado y confianza.