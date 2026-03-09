Mujeres que impulsan la innovación: el liderazgo femenino en Danfoss

Para Danfoss es muy importante la integración de las mujeres en su equipo de trabajo

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR) reconoce cada vez más el papel fundamental de las mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres. En este contexto, Danfoss destaca el liderazgo femenino como un motor clave para la innovación tecnológica, el desarrollo de soluciones sostenibles y la transformación de la industria.

Un ejemplo inspirador de este avance es el liderazgo de Karina Rojas, Manager de Aplicaciones y Soporte de Danfoss en México, quien encabeza un área estratégica dentro del sector HVACR. Desde su rol, Karina conecta el conocimiento técnico con los desafíos reales de la industria, colaborando con fabricantes, ingenieros y operadores de sistemas de refrigeración industrial para mejorar la eficiencia energética, fortalecer la confiabilidad de los sistemas y acelerar la adopción de refrigerantes más sostenibles. Su trayectoria refleja cómo el talento, la preparación y la pasión por la ingeniería pueden abrir camino y generar un impacto positivo en una industria en constante evolución.

Durante muchos años, los espacios técnicos y de liderazgo en la industria HVACR estuvieron ocupados mayoritariamente por hombres. Hoy, en un contexto como el Mes de la Mujer, historias como la de Karina reflejan un cambio que ya está en marcha. Cada vez más mujeres que eligen carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) están aportando nuevas ideas, perspectivas y liderazgo al desarrollo de tecnologías clave para sectores estratégicos como la cadena de frío, la industria de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la refrigeración industrial. Su participación no solo impulsa la innovación, también inspira a las próximas generaciones a imaginar un futuro donde el talento no tenga límites.

En Danfoss, la diversidad y la inclusión forman parte de su visión global para impulsar la innovación. La empresa promueve activamente el desarrollo profesional de mujeres en áreas técnicas, fomentando programas de formación, mentoría y liderazgo que permiten fortalecer el talento femenino dentro de la organización.

«Por décadas la industria HVACR ha sido percibida como un sector dominado por hombres, pero hoy Danfoss está demostrando que el talento y la capacidad técnica no tienen género. Las mujeres estamos aportando nuevas perspectivas a la ingeniería, a la innovación y a la forma en que diseñamos soluciones energéticamente eficientes. Danfoss cree que impulsar más carreras STEM entre las nuevas generaciones de mujeres es clave para construir una industria más sostenible, diversa y preparada para los desafíos del futuro», comentó Karina Rojas, Manager de Aplicaciones y Soporte de Danfoss en México.

Desde el área de aplicaciones y soporte técnico, el liderazgo femenino contribuye a la implementación de tecnologías avanzadas de refrigeración industrial, incluyendo soluciones que mejoran la eficiencia energética, reducen el impacto ambiental y optimizan el rendimiento de los sistemas. Este trabajo resulta clave para industrias que dependen de la refrigeración confiable, desde la producción de alimentos hasta los centros de distribución logística.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Danfoss reafirma su compromiso de continuar impulsando la participación femenina en disciplinas STEM y en posiciones de liderazgo técnico. La compañía reconoce que la diversidad no solo es un principio de equidad, sino también una ventaja estratégica para construir el futuro de la industria HVACR.