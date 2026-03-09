Petco eleva el estándar del bienestar animal en México con la llegada de Blue Buffalo

El mercado de alimentos para mascotas superó los 3,000 millones de dólares en 2025 y mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. Con este lanzamiento, Petco México fortalece su propuesta de nutrición consciente para acompañar a las familias en el cuidado integral de sus mascotas

En un contexto donde la salud y el bienestar de las mascotas se han convertido en una prioridad para los hogares mexicanos, Petco anuncia la incorporación de la línea de alimentos Blue Buffalo a su portafolio en México, una propuesta nutricional prémium formulada con ingredientes naturales y desarrollada para impulsar la salud integral, la digestión y la vitalidad de perros y gatos.

La llegada de Blue Buffalo se da en un momento de transformación del mercado de alimentos para mascotas en México, cuyo valor superó los 3,000 millones de dólares en 2025, con proyecciones de crecimiento sostenido impulsadas por la humanización de las mascotas, un mayor gasto en bienestar animal y consumidores cada vez más informados sobre la calidad nutricional.

Este cambio de paradigma ha colocado a la alimentación como uno de los principales pilares en la prevención de enfermedades, el metabolismo saludable y la longevidad de los animales de compañía. En este escenario, las fórmulas elaboradas con proteínas de calidad, ingredientes naturales y sin aditivos innecesarios se posicionan como una de las principales demandas del consumidor mexicano.

«En Petco México, la misión ha sido siempre promover el bienestar integral de las mascotas a través de soluciones que consideren tanto sus necesidades biológicas como el vínculo afectivo que las familias establecen con sus animales de compañía», afirmó Alejandro Ahuad, director de Petco México. «La llegada de Blue Buffalo a las tiendas representa un paso más en este compromiso, al sumar una alternativa que destaca por su formulación basada en ingredientes naturales, transparencia nutricional y respaldo científico para favorecer una vida activa y saludable en perros y gatos».

La gama Blue Buffalo ha sido desarrollada bajo un enfoque de nutrición completa, consciente y responsable, considerando las distintas etapas de vida, niveles de actividad y necesidades específicas de cada mascota. Su formulación prioriza la calidad de las materias primas, la digestibilidad y el balance nutricional, elementos clave para fortalecer el sistema digestivo, el sistema inmune y el bienestar general.

«Genera mucho entusiasmo trabajar de la mano con Petco México para llevar al mercado una propuesta que no solo cumple con los más altos estándares de calidad, sino que también responde a una visión moderna de la nutrición animal», comentó Carlos Baez, Market Manager para Blue Buffalo México. «Hoy, la nutrición efectiva es una herramienta esencial para impulsar el bienestar físico y emocional de perros y gatos».

Con este lanzamiento, Petco México refuerza su compromiso de ofrecer opciones que acompañen a las familias en la atención consciente y responsable de sus mascotas, reconociendo que la alimentación es un eje central para una vida plena y saludable.