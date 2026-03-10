Samsara anuncia «100 Operadores de Flotas Destacados», para celebrar a los líderes innovadores que están definiendo el futuro

Grupo Express del Norte, Mexlog, NADRO, TMS y Trayecto se encuentran entre las organizaciones reconocidas. Esta segunda lista anual reconoce a empresas líderes que abordan los desafíos más complejos del sector con la tecnología

Samsara Inc. («Samsara») (NYSE: IOT), pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, presentó su segundo programa anual de 100 Operadores de Flotas Destacados. La lista reconoce a líderes que abordan los desafíos más complejos del sector con la tecnología y establecen un alto estándar para el futuro de las operaciones en transporte, construcción, sector público, servicios de campo, aviación y más.

«Para nosotros, la digitalización no es una meta por sí sola, sino una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones, operar de manera más segura y aprovechar mejor lo que ya tenemos», menciona Raúl Monroy, director general de TMS. «Ser parte del grupo de los 100 Operadores de Flotas Destacados es un reconocimiento al trabajo constante y a la disciplina con la que operamos en TMS todos los días. La alianza con Samsara ha sido clave en ese proceso, permitiéndonos convertir la información de la operación en acciones concretas que mejoran la eficiencia, la seguridad y la solidez de nuestras operaciones».

Administrar una flota en 2026 es cada vez más complejo. Desde el aumento de los costos hasta el desafío de atraer y retener conductores, no hay respuestas simples. Los 100 líderes destacados se distinguen por su capacidad de actuar, sin miedo a cambiar el status quo para lograr nuevos resultados. Están probando diferentes enfoques, aprendiendo qué tecnologías son más eficaces y compartiendo esos conocimientos para impulsar el avance de sectores enteros.

«Esta lista es un homenaje a las personas que mantienen nuestro mundo en funcionamiento y al progreso impactante que están logrando en sectores críticos», afirmó Meagen Eisenberg, directora de Marketing de Samsara. «Ahora, en su segundo año, reconoce a los líderes que van más allá de las tareas diarias de administrar una flota; están enfocados en la mejora continua y la creación de cambios que crean organizaciones más seguras y eficientes. Su dedicación es un recordatorio de que cuando las operaciones están en su mejor momento, las comunidades prosperan».

Acerca de Samsara

Samsara (Bolsa de valores de Nueva York: IOT) es la pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, que es una plataforma abierta que conecta a las personas, los dispositivos y los sistemas de algunas de las operaciones más complejas del mundo, y les permite generar información práctica y mejorar sus operaciones. Con decenas de miles de clientes en América del Norte y Europa, Samsara es un orgulloso socio tecnológico de las personas que mantienen la economía global en funcionamiento, incluidas las organizaciones líderes del mundo en los sectores de transporte, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios de campo, logística, fabricación, servicios públicos y energía, gobierno, salud y educación, alimentos y bebidas, y otros. La misión de la empresa es aumentar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones que impulsan la economía global.

