Cotemar impulsa el desarrollo educativo de sus colaboradores a través de Academia Cotemar

El Instituto Estatal de Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA Campeche) otorgó un reconocimiento especial a Cotemar por su contribución al combate del rezago educativo y su compromiso con la formación de jóvenes y adultos

Como parte de las acciones de Cotemar para potenciar el talento y la capacitación continua de sus colaboradores, la empresa celebró la graduación de la segunda generación de Academia Cotemar. Este programa diseña rutas de desarrollo para personal operativo, garantizando el dominio de competencias clave en cada puesto.

En una ceremonia realizada en Ciudad del Carmen, Campeche, 88 colaboradores concluyeron satisfactoriamente sus estudios:

18 colaboradores finalizaron su educación secundaria y 36 la preparatoria.

34 especialistas se graduaron en áreas técnicas (19 operarios especialistas tuberos y 15 soldadores).

Durante el evento, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA Campeche) otorgó un reconocimiento especial a Cotemar por su contribución al combate del rezago educativo y su compromiso con la formación de jóvenes y adultos.

El director general del IEEA, Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, externó que «el trabajo coordinado entre instituciones y empresas demuestra que sí es posible combatir el rezago educativo. Cada certificado representa una puerta abierta para las y los educandos, una nueva oportunidad de crecimiento personal y profesional».

Academia Cotemar destaca por ser una iniciativa que combina flexibilidad tecnológica con prácticas físicas; su enfoque permite cumplir con normativas y estándares internacionales, formando colaboradores con múltiples habilidades, un alto nivel de motivación y apego a los procesos de excelencia de la empresa.

Este logro, sumado al reconocimiento del IEEA Campeche, es testimonio del compromiso de Cotemar con el bienestar y la calidad de vida de su equipo y sus familias, así como de la dedicación de sus colaboradores por alcanzar sus metas educativas y profesionales.

