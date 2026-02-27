Sellcom se convierte en el canal que más vende soluciones Intel en México

La empresa Sellcom, encabezada por Norberto Maldonado, ha sido reconocida en los Premios Quetzal como el canal que más vende soluciones Intel en México

Sellcom, empresa encabezada por Norberto Maldonado, fue reconocida por HPE (Hewlett Packard Enterprise) México como el «Mejor Canal Intel México» en la edición 2026 de los Premios Quetzal. El reconocimiento confirma a la compañía como el canal con mayor volumen de ventas de soluciones Intel en el país.

Los Premios Quetzal distinguen cada año a los socios estratégicos, mayoristas y canales de distribución con mejor desempeño comercial dentro del ecosistema de HPE México, evaluando crecimiento, resultados e impacto en el mercado.

Este logro es resultado de una visión empresarial enfocada en especialización tecnológica, ejecución sólida y construcción de relaciones de largo plazo con clientes estratégicos. Bajo el liderazgo de Maldonado, Sellcom ha fortalecido su posicionamiento como socio clave en proyectos de infraestructura y transformación tecnológica en México.

«Más allá de las ventas, nuestro enfoque ha sido construir capacidades, anticiparnos a las necesidades del mercado y ofrecer soluciones que acompañen el crecimiento de las empresas. Este reconocimiento refleja esa visión», señaló Norberto Maldonado.

Con este premio, Sellcom consolida su liderazgo dentro del ecosistema de HPE e Intel en México y reafirma su papel como uno de los principales impulsores de tecnología empresarial en el país.

Acerca de Norberto Maldonado

Norberto Maldonado es empresario, conferencista y filántropo con más de 18 años de experiencia impulsando proyectos en tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, logística y hospitalidad de lujo en México y España.

Cuenta con formación ejecutiva de instituciones como el Tec de Monterrey, la Universidad Anáhuac, el IPADE y Harvard. Su visión integra estrategia, tecnología e impacto social a través de fundaciones enfocadas en la inclusión, la educación y el bienestar animal.