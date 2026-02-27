Media Source by Cebra lleva su formato Talk Sessions a Monterrey con un evento que fusiona estrategia de crecimiento, tecnología y cultura parrillera

La agencia Elite Partner de HubSpot reúne a líderes de HubSpot, VTEX y Reversso en una experiencia inmersiva diseñada para romper con los eventos corporativos tradicionales

Media Source by Cebra, agencia de crecimiento y Elite Partner de HubSpot en México, anuncia la llegada de su formato Talk Sessions a Monterrey con «Brasa, Marketing y Tecnología», un evento que combina estrategias aplicadas de marketing y tecnología con un curso de parrillada profesional. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 18:30 horas en la Sociedad Mexicana de Parrilleros (SMP) en San Pedro Garza García.

El evento, cocreado junto a HubSpot, VTEX y Reversso, nace de una premisa clara: el crecimiento empresarial no se improvisa, se diseña, se mide y se ejecuta. Y para demostrarlo, Media Source by Cebra eligió un formato que elimina las presentaciones interminables y la teoría desconectada, apostando por conversaciones reales, casos prácticos y networking de alto nivel en un entorno completamente diferente.

«Queremos que los líderes de marketing y tecnología de Monterrey vivan una experiencia donde las mejores prácticas se compartan con la misma naturalidad con la que se comparte una parrillada. Sin PowerPoint eterno, sin teoría que no se pueda aplicar el lunes siguiente», señaló Bernardo Salazar, CEO de Media Source by Cebra.

La velada contará con la participación de figuras clave del ecosistema tecnológico y de marketing en Latinoamérica:

Héctor Lascar , Founder & Global CEO de Cebra.

, Founder & Global CEO de Cebra. Bernardo Salazar , CEO de Media Source by Cebra.

, CEO de Media Source by Cebra. Lizet Quintero , Partner Development Manager de HubSpot.

, Partner Development Manager de HubSpot. Rodrigo Cerda , Head de Reversso México.

, Head de Reversso México. Héctor Tinjacá, General Manager de VTEX para México y Centroamérica.

Además del componente estratégico, los asistentes participarán en un curso de parrillada impartido por Soy Parrillero en las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, donde aprenderán técnicas de asado mientras intercambian visiones sobre integración de marketing, tecnología y modelos de crecimiento escalable.

«Brasa, Marketing y Tecnología» forma parte de una semana completa de actividades que Media Source by Cebra realizará en Monterrey, incluyendo reuniones con clientes, visitas a partners y la participación en el Partner Community Day de HubSpot el martes 3 de marzo, reafirmando el compromiso de la agencia con el fortalecimiento del ecosistema de partners en la región.

Sobre Media Source by Cebra

Media Source by Cebra es una agencia de crecimiento con sede en México, parte del Grupo Cebra, con operaciones en toda Latinoamérica, Miami y el sur de Europa. Como Elite Partner de HubSpot y creadores del tema Ocean Pro —ganador entre más de 900 participantes globales en el marketplace de HubSpot—, la agencia se especializa en implementaciones de CRM, desarrollo web y estrategias de crecimiento basadas en datos. Su enfoque de «Simplicidad Estratégica» elimina la complejidad innecesaria para ayudar a las empresas a escalar con claridad y resultados medibles.

Información del evento

Miércoles 4 de marzo de 2026, 18:30 horas, SMP – Sociedad Mexicana de Parrilleros, R. de la Plata 303, Del Valle, San Pedro Garza García, N.L. 66220.

Registro e información: inbound.mediasource.mx/talk-sessions-mty.