Honda es el fabricante de autos número 1 en eficiencia de combustible en el último reporte EPA en EE. UU.

La eficiencia promedio de combustible de la gama de Honda es de 13.2 km/l, 1.6 km/l superior al promedio de la industria entre fabricantes con una gama completa de trenes motrices. Honda cuenta con una trayectoria de casi 50 años posicionándose entre los fabricantes mejor evaluados por la EPA en eficiencia de combustible. Honda continúa priorizando la eficiencia de combustible mientras mantiene la accesibilidad de sus productos

Honda lidera la industria automotriz de Estados Unidos con la eficiencia de combustible promedio más alta de todos los fabricantes de automóviles que producen una gama completa de vehículos de gasolina y eléctricos en Estados Unidos, según el nuevo Informe de Tendencias Automotrices de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). A pesar de que la compañía se centra en mantener la asequibilidad de sus productos, Honda continúa con una historia de casi 50 años de liderazgo en eficiencia de combustible, clasificándose como el fabricante de automóviles de gama completa más eficiente en combustible para el año modelo 2024 (MY2024), el último año en el que están disponibles los datos completos que forman la base del informe de la EPA.

El informe Automotive Trends Report 2025 de la EPA posicionó a Honda en primer lugar entre los fabricantes que ofrecen vehículos electrificados y de gasolina, con una eficiencia promedio de combustible de su flota en Estados Unidos en condiciones reales de manejo a 13.2 km/l,1.6 km/l más alto que el promedio de la industria.

Además de los vehículos de gasolina de bajo consumo en la región de Norteamérica, Honda estableció un récord anual de ventas de vehículos electrificados en México, superando el 20 % de las ventas totales del 2025. Por tercer año consecutivo, Honda logró un récord histórico de ventas de híbridos avanzados, liderado por CR-V HEV, Civic HEV y Accord HEV.

La primera clasificación de la EPA de los vehículos estadounidenses más eficientes en consumo de combustible en 1976 situó al Honda Civic en el primer puesto, y los informes posteriores han mostrado sistemáticamente a Honda entre los líderes en las mediciones anuales de eficiencia de combustible de la EPA.

