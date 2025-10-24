Seeker Parking consolida su llegada a México con la Fórmula 1 y grandes recintos

Después de ocho meses de operación en recintos como el Auditorio Nacional, Estadio Azteca, Palacio de los Deportes y Estadio Ciudad de los Deportes, Seeker Parking apuesta fuerte a México con la Fórmula 1 como escenario principal y la mirada puesta en el Mundial de Futbol 2026

Seeker Parking, la plataforma digital de reserva anticipada de estacionamiento, fortalece su presencia en México tras ocho meses de operaciones en recintos como el Auditorio Nacional, el Estadio Azteca, el Palacio de los Deportes, el Estadio Ciudad de los Deportes y diversas plazas de toros recientemente reactivadas.

Durante este tiempo, la compañía ha gestionado con éxito eventos de gran escala, como el último concierto de Daddy Yankee, con más de 800 reservas en una sola noche, además de la cobertura de todos los eventos en el Palacio de los Deportes y partidos del Club América.

«Con nuestra plataforma, los asistentes evitan el estrés de buscar dónde estacionar, se reducen malas experiencias, se elimina la ilegalidad de estacionamientos informales y damos transparencia a los dueños de estacionamientos. Sobre todo, hacemos que la llegada al evento sea parte de la experiencia premium del fan«, afirmó Gonzalo Morales, cofundador de Seeker Parking.

La Fórmula 1:el reto de movilidad más grande

El Gran Premio de México de Fórmula 1 es uno de los eventos más multitudinarios del país. En 2024 superó los 400 mil asistentes en un solo fin de semana, consolidándose como un gran desafío de movilidad para la Ciudad de México.

Con cajones reservados alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez, Seeker Parking busca reducir congestión, evitar vueltas innecesarias y eliminar la dependencia de franeleros, ofreciendo un acceso más rápido y seguro.

Rumbo al Mundial de Futbol 2026

Aunque la Fórmula 1 es hoy la prioridad, Seeker Parking trabaja también con la vista puesta en el Mundial 2026, que tendrá a México como sede.

«El objetivo es que para el Mundial, Seeker Parking esté plenamente integrado como solución de movilidad. La Fórmula 1 representa el primer paso y aporta la experiencia y escala necesarias para llegar listos a 2026», señaló Gonzalo.

Beneficios

Recintos y productoras: fuente de ingresos adicional al compartir revenue de cajones.

fuente de ingresos adicional al compartir revenue de cajones. Ticketeras: integración del estacionamiento en la venta de boletos.

integración del estacionamiento en la venta de boletos. Empresas: beneficios premium para clientes y colaboradores.

beneficios premium para clientes y colaboradores. Ciudad: menos vueltas buscando lugar, menos tráfico y emisiones.

Expansión en México

Con presencia consolidada en la CDMX, Seeker Parking prevé expandirse en 2026 a Monterrey, Tijuana y otras grandes ciudades, invirtiendo en tecnología, alianzas y modelos corporativos.

«México es un mercado clave por la magnitud de sus eventos y la necesidad de soluciones de movilidad. Seeker Parking busca ser parte de la transformación, aportando orden, seguridad y tecnología», concluyó Gonzalo.

Sobre Seeker Parking

Plataforma digital de reserva de estacionamiento para eventos masivos como conciertos, deportes y festivales. Ofrece reserva anticipada, validación digital, asignación por zonas y reportes en tiempo real para recintos, empresas y productoras.



Source: Mexicomex Comunicae