Se despliegan esculturas de Antony Gormley en jardines de la UDEM

La instalación Allotment III, obra del británico Antony Gormley, fue inaugurada por directivos de la Universidad de Monterrey y el propio artista británico

Inaugurada por su autor, el artista británico Antony Gormley, el conjunto de esculturas que forman la instalación Allotment III, se despliega en una explanada dentro de los jardines de El Solar, del campus de la Universidad de Monterrey.

Gormley desarrolló desde 2008 esta obra múltiple que alude al cuerpo humano y cuya peculiaridad radicó en invitar a 300 habitantes regiomontanos a colaborar con la toma de medidas específicas de sus cuerpos que se utilizaron para construir las formas rectangulares.

El listón inaugural fue cortado por Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM; el rector Mario Páez González, Carlos García González, vicerrector Académico y el artista británico, frente a las esculturas de concreto de formas rectangulares, por las cuales las y los asistentes realizaron un recorrido libre entre sus vías.

Por su parte, Elisa Téllez, directora del Centro de las Artes de la UDEM, afirmó que recibir la obra de uno de los artistas de mayor reconocimiento internacional será una oportunidad de continuar posicionando a la Universidad como un referente cultural a nivel internacional y seguir con su compromiso de fomentar el arte.

Previo a la ceremonia de inauguración, Gormley tuvo un diálogo con estudiantes de diferentes carreras de arte y diseño de la UDEM, en la Sala Polivalente del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño.

«Con esta obra, traté de usar el lenguaje de la arquitectura como un segundo cuerpo, como un vehículo para eso, pero luego quise hacer referencia a la experiencia subjetiva real de individuos en particular; estos son objetos funcionales, tienen arquitectura y encajan con el tema precisamente para la época en que fueron medidos», explicó.

Esta obra fue desarrollada originalmente entre los años de 2008 y 2009 para el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Monterrey, y abarcó las dos plantas del recinto para reflexionar sobre el cuerpo humano, tema que ha sido punto de partida de su creación.

Después de casi 10 años de haber sido creada, Allotment III, se integra en el campus para formar parte del acervo y desplegarse de manera permanente para deleite de la comunidad local.

Existen tres versiones de la obra: la primera, con 116 elementos, fue presentada en el año 1995 para la comunidad de Herning, Dinamarca; la segunda, en 1996, para Malmö, Suecia, que presentó 300 figuras, y la última versión es la de Monterrey, también con 300 elementos.

El trabajo de Antony Gormley (Londres, 1950) se ha presentado por todo el Reino Unido e internacionalmente y ha recibido importantes reconocimientos. En 1997, fue nombrado Oficial del Imperio Británico (OBE) y caballero en la lista New Year’s Honours de 2014. Además, Gormley es miembro honorario del Royal Institute of British Architects, doctor honorario de la University of Cambridge y miembro de la Trinity and Jesus Colleges, Cambridge. Gormley ha sido académico real desde 2003.

