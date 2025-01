Reputación en tiempos de IA: Pisa Farmacéutica, Teva y Novartis se posicionan en el TOP de farmacéuticas con menor riesgo reputacional en entornos generativos

Según ROI UP Group, el 80% de los usuarios confía más en la información mostrada en IA que en otras fuentes, por lo que el impacto de la Huella Digital Generativa ya no es una tendencia del futuro. Grandes marcas de la industria farmacéutica como Astrazeneca o Grupo Somar presentan mayor riesgo de tener una mala reputación en búsquedas de plataformas de Inteligencia Artificial, ya que su Huella Digital presenta aspectos por atender

ROI UP Group, agencia internacional de MarTech y un trabajo conjunto entre su área especializada en Life Science e Inteligencia Artificial, acaba de lanzar el White Paper, de descarga gratuita, ”La Huella Digital Generativa en las TOP farmacéuticas de México: Reputación en los Tiempos de IA”, cuyo objetivo es entender cómo es que el TOP 20 de farmacéuticas en el país están posicionadas en el entorno digital y de Inteligencia Artificial.

Para este análisis, el equipo de ROI UP Group trabaja con dos conceptos que no le son ajenos y con los que suele trabajar con gran parte de sus clientes: la Huella Digital y la Huella Digital Generativa, entendidos, a grandes rasgos, como toda la información disponible sobre una marca al hacer consultas en buscadores web y de Inteligencia Artificial respectivamente.

Metodología del análisis y por qué el sector farmacéutico

ROI UP Group tiene más de una década de experiencia no solo trabajando con clientes del sector Life Science (farmacéutico, sanitario, veterinario, cosmético y biotecnológico), sino también analizándolo para comprender cómo funciona, de dónde viene y hacia dónde va.

Para esta investigación, la agencia toma en cuenta a las 20 principales farmacéuticas de México. Algunos criterios de selección son su participación en el mercado, la relevancia dentro del sector, su nivel de digitalización y presencia online, su aparición en búsquedas en herramientas de Inteligencia Artificial y cómo es que la información disponible en fuentes digitales impacta en la reputación corporativa.

Las marcas, pertenecientes al sector pharma que forman parte de este análisis son: Bayer, Sanofi, Teva, Abbott, Johnson & Johnson, Novartis, Pisa Farmacéutica, MSD, Pfizer, GSK, Merck Group, Abbvie, Novo Nordisk, Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, Genomma Lab, Roche, Amgen, Stendhal y Grupo Somar.

Un concepto fundamental en torno al que también ha girado este estudio es la Huella Digital, que se refiere a la presencia online de una marca, farmacéutica en este caso, y qué es lo que se dice de ella en buscadores web y redes sociales. Pero, también, cuál es su reputación en plataformas de empleo y qué valoraciones tiene por parte de usuarios, consumidores y clientes.

El siguiente término, que vio su conceptualización dentro de las oficinas de la MarTech internacional, es la Huella Digital Generativa. En el análisis explican qué parte de la misma base teórica de la Huella Digital, pero se añaden los resultados que arrojan las herramientas de Inteligencia Artificial.

Una de las premisas que plantea el equipo de Diego Jiménez, CEO de la compañía, es que aquellas marcas que no cuidan cómo se conforma su Huella Digital tienen un mayor riesgo de poseer una mala reputación en plataformas generativas. Por ello, la importancia del análisis radica en que las búsquedas cotidianas en plataformas de Inteligencia Artificial ya no son una idea utópica. La agencia de MarTech señala que el 33% de los consumidores ya utilizan este tipo de plataformas para recibir recomendaciones de productos y servicios.

Para dicho trabajo, la empresa analizó la Huella Digital de las 20 empresas farmacéuticas bajo cuatro verticales principales: calificaciones en sitios de empleo, opiniones en páginas web, una Huella Digital robusta y presencia en redes sociales. Todos estos aspectos son públicos y fácilmente analizables, además de que son fuente de información directa de las plataformas de Inteligencia Artificial.

Basado en estas ideas, la agencia señala que aquellas empresas que tienen una Huella Digital débil, que no se ocupan de las malas calificaciones en sitios de empleo y opinión y que no tienen presencia en redes sociales, es más probable que presenten un problema reputacional al buscarlas en entornos generativos, como son ChatGPT, Perplexity, Copilot (Bing) y Gemini (Google). El análisis de las 20 marcas, así como el termómetro de crisis reputacional en entornos generativos de cada una, está disponible para descarga en la web de ROI UP Group.

La IA como factor impulsor reputacional de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica no es ajena al área de experiencia de ROI UP Group. Lo mismo sucede con la Inteligencia Artificial, ya que incluso, entre los departamentos que conforman a la agencia es posible encontrar uno enfocado completamente en entornos generativos; en su estudio, análisis y uso en pro de mejorar la reputación y las estrategias de marketing de sus clientes alrededor del mundo.

Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group, no solo se muestra interesado y entusiasta ante el panorama que abre la incursión de las herramientas de Inteligencia Artificial en el ecosistema digital, sino que tiene muy claro cuál es el enfoque con el que deben utilizarse:

“Trabajamos con meticulosidad este documento con el fin de arrojar luz sobre una nueva forma de buscar información, como son las búsquedas a través de IA. Es a partir de ahí donde hay que fijar el foco y la estrategia para poder reconducir la reputación de las farmacéuticas o potenciales “Alucinaciones de la IA”. La IA no está revolucionando el sector farmacéutico, sino que está haciéndolo evolucionar, desde la optimización de procesos hasta la personalización de estrategias. El sector pharma presenta una nueva ventana de información, desde estos nuevos buscadores, que, según se ve en el estudio, requieren de mayor atención”.

El equipo de Jiménez, además, hace hincapié en algo fundamental. Y, es que, pese a que todavía las búsquedas a través de IA son reducidas, la indexación de los resultados de Gemini, dentro de Google México, copando resultados cero en la búsqueda, están siendo muy relevantes, por lo que es crítico empezar a posicionarse dentro de las herramientas de IA (además de aparecer también dentro de los resultados de búsqueda de los buscadores tradicionales).

Dicho informe es un esfuerzo más dentro de la curiosidad y sentido de investigación de esta agencia en cuanto al sector de Life Science. Esta nueva entrega llega a sumarse a otros análisis que la agencia, en constante crecimiento y actualización, ha elaborado para entender mejor el entorno digital de la industria farmacéutica. A este informe se suman dos Observatorios Anuales del uso de Redes Sociales de la industria Farmacéutica en México, así como uno enfocado en el área de SEO (Search Engine Organization). Los tres observatorios y el White Paper sobre Huella Digital Generativa ya se encuentran disponibles para descarga gratuita en el sitio web de Roi Up Group



