Premios DEVA 2025 coronan a empresas que están revolucionando la tecnología y el talento en México y Latam

Los proyectos ganadores demostraron cómo la combinación de tecnología y talento está generando impactos tangibles en empresas, clientes y sociedad

En su segunda edición, los Digital Evolution Awards (DEVA) 2025, organizados por Needed Education reconocieron a las organizaciones que lideran la transformación digital mediante la innovación, el uso estratégico de datos y el desarrollo del talento humano. Durante la gala, en las oficinas de Steelcase en la Ciudad de México, se hizo entrega del galardón a los proyectos destacados en cada una de las distintas categorías.

Liderazgo en Evolución Digital

Bleeding Edge se llevó la estatuilla de plata gracias a sus AI Factories, centros de datos modulares de ultra alto rendimiento que se pueden desplegar en solo 120 días. Diseñados para cargas intensivas de inteligencia artificial, combinan seguridad, soberanía tecnológica y escalabilidad, además de integrar sistemas de enfriamiento sin uso de agua y operación remota.

Excelencia en Experiencia de Usuario

Con Pay Club, Grupo Restaurantero Gigante (Toks) transformó la experiencia de sus clientes al permitir pagos desde la mesa de manera rápida y segura, sin filas ni esperas. En dos años, superaron las 430 mil transacciones digitales, y sus colaboradores se enfocaron en mejorar la atención al cliente.

Gestión Estratégica de Datos

HDI Seguros destacó con su Ecosistema de IA de Excelencia Operativa en Siniestros, que integra ocho modelos de inteligencia artificial en procesos críticos como ajuste de siniestros, valuación y detección de fraudes. En menos de un año, generó más de 110 millones de pesos en beneficios, redujo la siniestralidad en 5.9 puntos, mejoró la detección de fraudes en 1.8 y elevó la satisfacción de los clientes.

Talento Excepcional

AT&T México ganó en esta categoría con su Ecosistema de Capacitación en Transformación Digital, que integra plataformas como LinkedIn Learning, Coursera y Platzi, junto con la Universidad AT&T y contenidos a la medida. En poco más de dos años, se completaron más de 1.1 millones de cursos, incluyendo más de 2,200 certificaciones técnicas y 976 mil cursos en la Universidad AT&T.

Impulso a la Evolución

ESZ Smart Solutions fue reconocida con TramitAPP, un ecosistema GovTech que digitaliza y automatiza trámites públicos. Actualmente opera en 16 estados y 8 municipios. En Querétaro, redujo tiempos de gestión en 50% y en Yucatán implementó la primera ventanilla digital de inversiones de Latinoamérica.

«En Needed hay convicción de que la verdadera transformación digital ocurre cuando la tecnología se combina con el talento humano y con un propósito claro. Los DEVA reconocen a quienes están marcando ese camino en México y Latinoamérica, demostrando que la innovación con impacto positivo es posible y necesaria para el futuro de las sociedades», destacó Daniel Rodriguez Galvis, Director Comercial en Needed Education.

Con proyectos como estos, los DEVA 2025 celebran la innovación y el uso estratégico de datos, y reconocen a las empresas que ponen al talento humano y la experiencia de las personas en el centro de sus estrategias digitales. Los premios buscan inspirar a otras organizaciones a combinar tecnología, creatividad y propósito, generando transformaciones reales y sostenibles..

Para más información sobre los Digital Evolution Awards 2025 se puede visitar: https://needed.education/deva2025



Source: Mexicomex Comunicae