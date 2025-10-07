Condado del Valle reúne a más de 300 invitados en un evento exclusivo en Metepec

Con una noche llena de elegancia, novedades y grandes expectativas, Condado del Valle reunió a más de 400 residentes y amigos en un evento que marcó el inicio de una nueva etapa para la comunidad más exclusiva de Metepec

Con una asistencia de alrededor de 400 personas, Condado del Valle celebró la noche del jueves 25 de septiembre un evento exclusivo para residentes y amigos de la comunidad, en el que se presentaron nuevos modelos de vivienda, alternativas de financiamiento y el lanzamiento de la sección residencial «Duero».

La velada comenzó puntualmente a las 19:30 horas y en menos de veinte minutos se superó la expectativa inicial de invitados. Los asistentes disfrutaron de cocteles y canapés en un ambiente elegante y de convivencia que anticipaba una noche memorable.

Durante el acto de bienvenida, Julio Flores recordó cómo la confianza de los primeros clientes se ha traducido en plusvalías superiores al 200% y señaló que «hoy se abren nuevas oportunidades que reflejan el potencial y solidez de Condado del Valle».

La directora de ventas, Carmina Zamorano, presentó los tres nuevos modelos de casas, destacando el modelo Galia de un solo nivel, y dio a conocer nuevos esquemas de financiamiento con enganches desde 10% y hasta 60 mensualidades fijas para lotes disponibles en distintas secciones. Asimismo, anunció la apertura de Duero, una privada de 40 lotes residenciales en preventa.

En el marco de la noche, Cecilia Rogel anunció el inicio de la cuarta etapa de construcción de la Casa Club, que incorporará nuevas amenidades para enriquecer la experiencia de la comunidad. Por su parte, el arquitecto Javier Tinajero presentó una serie de incentivos creados en conjunto con Quadrum Arquitectos, dirigidos a propietarios que decidan iniciar proyectos de construcción para concluirlos en los próximos dos años.

El encuentro contó con el patrocinio de Condado del Valle, Club Condado del Valle, Quadrum Arquitectos, Banregio, Banamex y SOC Asesores, representada por Karina Ceja, quienes presentaron esquemas especiales de financiamiento para casas y lotes residenciales. La presencia de La Romana Academia Ecuestre, con caballos engalanando la entrada del evento, añadió un toque de exclusividad y estilo al escenario de la noche.

El evento consolidó a Condado del Valle como un referente de urbanización premium en Metepec, y reafirmó la visión de construir comunidad, valor y estilo de vida para sus residentes.

