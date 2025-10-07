Planet Fitness® el gym oficial de Rayados: una alianza por el deporte nacional

Este 2025 se ha consolidado una alianza entre el Club de Fútbol Monterrey, Rayados, y la cadena de gimnasios Planet Fitness

Planet Fitness®, la cadena de gimnasios libre de críticas y el gym oficial de Rayados, anunció la consolidación de su alianza con el Club de Fútbol Monterrey, mejor conocido como Rayados, con un acuerdo que se mantendrá vigente hasta el año 2027.

Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas instituciones con el deporte en México y con la comunidad regiomontana, generando un impacto positivo en miles de personas que ven en el fútbol y en la actividad física una oportunidad de crecimiento y unión.

Rayados, fundado en 1945, es uno de los equipos más representativos y exitosos del fútbol mexicano. Con múltiples campeonatos de liga, copas nacionales e internacionales, además de una sólida trayectoria en torneos de la Concacaf, el club se ha consolidado como referente del balompié en México y orgullo de la ciudad de Monterrey. Hoy, gracias a esta alianza, su legado deportivo se complementa con la visión de Planet Fitness® de hacer del ejercicio un estilo de vida accesible, positivo y sin barreras.

Como parte de este acuerdo, Planet Fitness® y Rayados realizarán una donación a INDE Nuevo León equivalente a más de un millón y medio de pesos, destinada a fortalecer iniciativas deportivas y sociales que impulsan tanto el desarrollo de la afición como el crecimiento de programas comunitarios ligados al club. El INDE, como organismo rector del deporte en el estado, ha sido clave en la promoción de programas que acercan la actividad física a la sociedad y fomentan el talento local, lo que refuerza el impacto de esta alianza. Con esta aportación, la marca reafirma su interés en sumar valor tangible a la sociedad regia.

El acuerdo contempla la colaboración con el equipo varonil y femenil, destacando la importancia de promover la participación de las mujeres en el fútbol profesional. Para Planet Fitness®, trabajar junto al equipo femenil representa un paso firme hacia la equidad en el deporte y un reconocimiento al valor de las jugadoras, quienes inspiran a nuevas generaciones a perseguir sus sueños y romper estereotipos.

Con más de 36 unidades en México, y 5 en Monterrey, Nuevo León, Planet Fitness® mantiene su compromiso con la sociedad regia y el país, reafirmando que el ejercicio es un derecho de todos. Esta alianza se suma a una serie de acciones que buscan fortalecer la cultura deportiva, fomentar la actividad física y apoyar a instituciones que promueven la salud, la inclusión y la excelencia deportiva.

La colaboración con Rayados no solo beneficia a la afición y a la comunidad de Monterrey, sino que también se enmarca dentro de la visión de ambas organizaciones: construir un entorno en el que el deporte se viva con pasión, respeto e integración, dentro y fuera de la cancha.

Con esta unión, Planet Fitness® y Rayados escriben un nuevo capítulo que inspira a más personas a vivir activamente, a disfrutar del fútbol como símbolo de identidad nacional y a fortalecer el orgullo de ser parte de la sociedad regiomontana.



Source: Mexicomex Comunicae