Kiwi Zespri™ Vita SunGold™ se presenta en México como "tubo" natural de Vitamina C

Zespri™, líder global en la producción y comercialización de Kiwis, presenta en México una campaña innovadora que busca incrementar la penetración de la categoría en supermercados y reforzar el posicionamiento del Kiwi Zespri™ Vita SunGold™ como fuente natural de salud y energía. Con presencia en más de 50 países y cerca del 30% de participación en el mercado global, la compañía de Nueva Zelanda reafirma su apuesta estratégica por el consumidor mexicano

La novedad llega con Zespri™ Vita SunGold™, una variedad más dulce, jugosa y vibrante que ofrece el 100% de la vitamina C diaria en una sola fruta, superando incluso a frutas tradicionales.

Para comunicar este beneficio de manera directa, Zespri™ introduce un recurso visual inédito: tubos inspirados en los envases clásicos de suplementos de vitamina C que, en lugar de cápsulas, contienen fruta fresca y natural. El concepto busca romper con los códigos tradicionales del hortofrutícola, demostrando que la fruta puede entregar el mismo beneficio que un suplemento, pero de una manera más saludable, placentera y confiable.

La estrategia de comunicación integral incluyó:

Exhibiciones diferenciadas en punto de venta .

. Degustaciones en supermercados.

en supermercados. Campañas digitales para amplificar el mensaje.

para amplificar el mensaje. Activaciones con influenciadores y contenido generado por consumidores (UGC) que refuerzan la conexión cultural y aspiracional.

«El reto era innovar en una categoría como el hortofrutícola, donde la diferenciación es mucho más difícil que en otros segmentos de consumo», afirma Inés Masallach, Directora de Marketing y Trade de Zespri™ México. «El tubo comunica de inmediato el beneficio de la vitamina C, pero lo esencial es invitar a los consumidores a incorporar el Kiwi Zespri™ Vita SunGold™ como parte de su rutina diaria de salud.

«Transformar una fruta en algo tan visualmente impactante como un tubo de suplemento es un gesto cultural», añade Marcello Magalhães, de SPEAKEASY – Knowledge Brokers, agencia partner de la marca. «Se trata de mostrar que la innovación en hortofrutícola puede generar emoción, diferenciación y nuevos hábitos».

Con esta campaña, Zespri™ busca no solo aumentar el consumo en México, sino también sentar las bases para expandir la estrategia a nuevos mercados en el año 2026.



Source: Mexicomex Comunicae