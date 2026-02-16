Pirouette Dancewear consolida su presencia nacional con tienda de danza en línea para todo México

Con más de 30 años de trayectoria en danza y referente en fitting especializado de puntas en México, Mariana Fernández expande el alcance técnico de Pirouette a todo el país

Pirouette Dancewear, reconocida como la principal tienda de danza de Guadalajara desde 2013, anunció el lanzamiento oficial de su tienda en línea pirouette.mx, consolidando su expansión nacional sin sustituir su estructura física ni su enfoque técnico especializado.

La apertura digital representa un paso estratégico para extender su acompañamiento profesional a bailarinas, bailarines y academias de danza de todo México, manteniendo el criterio técnico que ha distinguido a la marca durante más de doce años.

Fundada y dirigida por Mariana Fernández, bailarina con más de 30 años de trayectoria, Pirouette Dancewear desarrolló su propuesta a partir de la práctica real de la danza, con comprensión de exigencias biomecánicas, procesos formativos y necesidades específicas de distintas disciplinas.

Aunque el ballet clásico ha sido uno de sus pilares, la tienda atiende múltiples disciplinas como jazz, tap, flamenco, baile contemporáneo y salsa, ofreciendo calzado técnico, indumentaria funcional y accesorios especializados bajo un criterio profesional.

De acuerdo con Fernández, la tienda en línea amplía el alcance de la marca sin sustituir la experiencia presencial que la ha caracterizado desde sus inicios en Guadalajara.

Referente nacional e internacional en fitting especializado

Uno de los diferenciales centrales de Pirouette es el fitting profesional de zapatillas de punta. Mariana Fernández es considerada uno de los referentes nacionales en fitting especializado en México, un proceso que requiere evaluación anatómica precisa, comprensión biomecánica y experiencia formativa.

El fitting se realiza de manera personalizada y presencial, mediante cita previa, tanto en la tienda física ubicada en Avenida Pablo Neruda 4341, local G4, Plaza Universidad en Zapopan, Jalisco, como durante los fitting tours que Fernández y su equipo llevan a cabo en distintas ciudades de la República Mexicana y en otros países, en colaboración con academias.

A lo largo de los años, el equipo ha acompañado procesos formativos en instituciones de danza, brindando certeza biomecánica en etapas clave del desarrollo técnico de las bailarinas.

Su experiencia ha sido reconocida internacionalmente. Fernández ha sido invitada por marcas de talla global como Grishko a eventos dentro y fuera de México, incluyendo actividades recientes en Orlando, Florida, lo que ha fortalecido su posicionamiento profesional.

Distribución internacional y respaldo a la manufactura mexicana

Pirouette es distribuidora oficial en México de marcas reconocidas internacionalmente en la industria de la danza, como Grishko y Sodança.

Al mismo tiempo, la tienda funciona como plataforma de exposición para marcas nacionales de calidad escénica que apuestan por la expresión artística del país. Parte del catálogo integra propuestas desarrolladas en México, respaldando la manufactura nacional y el talento creativo local dentro del sector dancístico.

Esta combinación entre distribución internacional y apoyo a la producción mexicana refuerza el carácter especializado de la empresa.

De Guadalajara a todo México

La tienda en línea de Pirouette Dancewear mantiene el mismo criterio curatorial que ha distinguido a la empresa desde 2013. El catálogo incluye:

Zapatillas de ballet en piel y lona, suela corrida y partida.

Zapatillas de punta de marcas especializadas.

Calzado para jazz, tap, flamenco y salsa.

Indumentaria funcional para distintas disciplinas.

Accesorios de soporte y entrenamiento.

Uniformes institucionales alineados a requerimientos académicos, incluyendo la Royal Academy of Dance (RAD).

Cada categoría está organizada con enfoque técnico, facilitando decisiones informadas para estudiantes, bailarines avanzados y directoras de academias.

La expansión digital se enmarca en el crecimiento del comercio electrónico especializado, donde negocios locales consolidan presencia nacional sin perder estructura ni identidad.

El lanzamiento del 16 de febrero de 2026 marca un hito en la evolución de la empresa, que mantiene su operación física en Guadalajara mientras proyecta su acompañamiento técnico a todo el país.

Sobre Pirouette Dancewear

Pirouette Dancewear es una tienda especializada en artículos para danza fundada en 2013 en Guadalajara, Jalisco. Bajo la dirección de Mariana Fernández, bailarina con más de 30 años de trayectoria y referente nacional en fitting especializado de puntas, la empresa es distribuidora oficial de marcas internacionales como Grishko y Sodança, además de promotora de manufactura mexicana de calidad escénica. Con el lanzamiento de su tienda en línea, amplía su cobertura a todo México sin sustituir su operación física.