Danfoss México impulsa talento y transforma vidas a través de alianza con Andares

Danfoss siempre impulsa y apoya la alianza con Andares apoyando al talento

Danfoss, líder global en soluciones de refrigeración industrial y eficiencia energética, anunció la expansión de su alianza estratégica con la Asociación Andares ABP, una organización dedicada a empoderar a personas con diversas discapacidades a través de oportunidades laborales significativas. En esta segunda fase de colaboración no solo fortalece las operaciones en México, sino que refleja su compromiso inquebrantable con la inclusión, la diversidad y el impacto social positivo, cambiando rentabilidad por propósito real.

Durante 11 años, Danfoss México ha colaborado con Andares ABP para generar un cambio tangible en la comunidad. Ahora, en esta nueva etapa, incorpora un nuevo código en la línea GBC (009G1943), permitiendo que 65 personas con capacidades diferentes participen activamente en el ensamblaje de piezas esenciales para sus productos. Gracias a la dedicación y compromiso de todos los equipos involucrados, ha recibido las primeras 5,000 piezas armadas por Andares, un flujo semanal que crecerá gradualmente hasta alcanzar las 11,000 piezas por semana.

«Danfoss cree que la inclusión no es solo una intención, sino una acción concreta que beneficia a todos», afirmó Diana Gonzáles, Senior Manager de Import and Export y pionera de esta alianza y compromiso con Andares. «Esta asociación con Andares ABP nos permite no solo optimizar los procesos operativos, sino también proporcionar estabilidad, habilidades y crecimiento personal a personas con discapacidad. Juntos, se está construyendo un futuro donde la diversidad impulse la innovación y la sostenibilidad, alineado con los valores globales de equidad y responsabilidad social».

A través de esta iniciativa, las personas en las instalaciones de Andares adquieren competencias valiosas mientras contribuyen directamente a la cadena de suministro de Danfoss. Esto no solo genera impacto en la comunidad local, sino que refuerza la visión de una sociedad inclusiva, donde cada individuo puede prosperar. Danfoss prioriza el bienestar humano junto con la excelencia técnica, demostrando que el éxito empresarial va de la mano con el propósito social.

Fundación Andares A.B.P. (https://www.andares.org.mx/), con 22 años de trayectoria en Nuevo León, es una organización dedicada a impulsar la vida independiente, autónoma e inclusión sociolaboral de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Ofrece programas de desarrollo personal, capacitación laboral (maquilado, talleres) y residencias con acompañamiento 24/7. Su misión es guiar a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual para desarrollar habilidades que les permitan vivir una vida plena e independiente.