Patria cierra 2025 con crecimiento del 19 % en utilidades por comisiones

La gestora global de activos alternativos reportó una captación récord de US$7.700 millones en 2025 y fortaleció su plataforma con adquisiciones estratégicas en crédito privado, real estate y private equity en Estados Unidos y Brasil

Patria Investments Limited («Patria») (NASDAQ: PAX), gestor global de activos alternativos, reportó sus resultados no auditados correspondientes al cuarto trimestre y al año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025, reflejando un año de crecimiento sostenido, fortalecimiento de su modelo de ingresos recurrentes y expansión estratégica de capacidades.

Durante 2025, la firma mantuvo una dinámica positiva en captación orgánica de capital y en crecimiento de activos generadores de comisiones, consolidando la confianza de inversionistas globales en su plataforma y profundizando su posicionamiento en mercados clave. Este desempeño estuvo acompañado por una evolución favorable en rentabilidad operativa y generación de utilidades distribuibles para los accionistas.

Alex Saigh, CEO de Patria, señaló: «Estamos muy entusiasmados de reportar los resultados del cuarto trimestre, que coronan un 2025 altamente exitoso. Entre los principales hitos del trimestre y del año se destacan una captación orgánica de capital por US$1.700 millones en el trimestre y un récord de US$7.700 millones en el año; un FEAUM que alcanzó los US$40.800 millones, lo que representa un crecimiento del 24 % frente al cierre de 2024; y utilidades relacionadas con comisiones por US$203 millones en 2025, un incremento interanual del 19 %».

En el frente financiero, Patria continuó fortaleciendo su base de ingresos recurrentes y su eficiencia operativa, al tiempo que generó valor para los accionistas a través de resultados positivos bajo normas IFRS y un crecimiento consistente en utilidades distribuibles, reflejo de la solidez de su modelo de negocio.

En paralelo, desde el cierre del tercer trimestre de 2025, la firma anunció tres adquisiciones estratégicas orientadas a ampliar su escala y capacidades en clases de activos prioritarias. Estas operaciones fortalecen su posicionamiento en crédito privado, real estate y private equity, y refuerzan su presencia en mercados considerados críticos para su estrategia global, particularmente Brasil y Estados Unidos.

De cara a 2026, Patria inicia el año con un fuerte impulso operativo y estratégico, apalancado en el desempeño alcanzado durante 2025 y en las transacciones recientemente anunciadas. En este contexto, Alex Saigh comentó: «En conjunto, al iniciar 2026, el impulso construido durante 2025 —potenciado por las transacciones recientemente anunciadas— posiciona a Patria de manera sólida para alcanzar, y esperamos superar, los objetivos de captación de capital y de ingresos recurrentes por comisiones a tres años que se trazaron en el Investor Day de diciembre de 2024».

En línea con su política de retorno a los accionistas, Patria declaró un dividendo trimestral que será pagado en marzo de 2026 a los accionistas registrados en febrero.

Acerca de Patria

Patria es una gestora global líder de activos alternativos, enfocada en sectores resilientes y de alto crecimiento. Patria es la mayor gestora de activos alternativos de América Latina y cuenta con una fuerte presencia en Europa gracias a la propia red extensa de socios (General Partners). La presencia local combina líderes de inversión, expertos sectoriales, gestores de empresas y relaciones estratégicas, lo cual permite identificar oportunidades de inversión atractivas que solo están al alcance de quienes cuentan con profundo conocimiento del terreno.

Con 37 años de experiencia y más de USD 51 mil millones en activos bajo gestión, genera consistentemente retornos atractivos a través de inversiones de largo plazo, al mismo tiempo que promueve un desarrollo inclusivo y sostenible en las regiones donde trabaja. Mas información en http://www.patria.com.

Clases de Activos: Private Equity, Infraestructura, Crédito, Public Equities, Real Estate y Global Private Markets Solutions.

Regiones de Inversión: América Latina, Europa, Estados Unidos.