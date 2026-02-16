Eventos con valor: Zihuatanejo Sailfest 2026 y turismo con causa

Zihuatanejo Sailfest 2026 reafirma cómo un evento puede generar impacto social y derrama turística al mismo tiempo. Con el respaldo de aliados como Holiday Inn Ixtapa, el destino fortalece su posicionamiento como referente de turismo con causa en el Pacífico mexicano

El 25 Zihuatanejo Sailfest 2026, que se celebrará del 15 al 28 de febrero, se inserta hoy en un ecosistema turístico sólido, donde la planeación anticipada y los paquetes todo incluido juegan un papel clave para viajeros, grupos y turismo de negocios.

Aunque el Sailfest nació como un proyecto comunitario con fines solidarios, su impacto actual trasciende la recaudación de fondos. El evento se desarrolla en un destino con alta conectividad, afluencia sostenida e infraestructura hotelera capaz de absorber picos de demanda, amplificando su alcance económico y social.

Impacto turístico y económico

En 2025, Zihuatanejo registró más de 733 mil 600 pasajeros transportados vía aérea en el Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, un récord que refleja la conectividad aérea y el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes.

A ello se suma el desempeño de la temporada invernal de 2025, periodo en el que el destino recibió 232 mil turistas, alcanzó una derrama económica cercana a los dos mil millones de pesos y mantuvo una ocupación hotelera alrededor del 80 %, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero.

Un evento con causa

El Zihuatanejo Sailfest tiene sus orígenes en 2002, cuando un grupo de navegantes organizó una recaudación de fondos para apoyar la educación infantil en la región. En sus primeras ediciones, el evento logró recaudar hasta 23 mil dólares, recursos destinados a la Escuela Netzahualcóyotl, beneficiando a niños sin acceso a educación formal.

Con el paso del tiempo, el festival se institucionalizó a través de la organización Por Los Niños. A lo largo de su historia, de acuerdo con los organizadores, el Sailfest ha recaudado más de 4 millones de pesos destinados a proyectos educativos, incluyendo la construcción de aulas, sanitarios, cocinas escolares y áreas recreativas.

En su edición 2026, el evento integrará regatas y travesías en velero, el tradicional desfile de embarcaciones en la bahía y otras actividades en tierra abiertas al público.

Paquetes todo incluido y planeación turística

En destinos de playa con alta demanda, los paquetes a Ixtapa Zihuatanejo se han consolidado como una herramienta estratégica para viajeros y grupos organizados. Análisis del sector hotelero indican que los resorts all inclusive en México y el Caribe mantienen ocupaciones promedio cercanas al 77 %, reflejando una preferencia creciente por este modelo.

En este contexto, los precios de hotel en Ixtapa suelen ajustarse según la temporada y la disponibilidad. Por ello, los paquetes todo incluido ofrecen previsibilidad presupuestal y eficiencia operativa, especialmente durante eventos de varios días como el Sailfest, que tienden a elevar la ocupación en semanas específicas de febrero.

Hospitalidad estratégica para eventos

Dentro de este escenario, el Holiday Inn Resort Ixtapa se posiciona como una opción alineada con el turismo de eventos. Ubicado en la zona hotelera, cuenta con 431 habitaciones recientemente remodeladas, servicios all inclusive y amenidades para familias, grupos y convenciones.

Su ubicación estratégica y su modelo todo incluido lo convierten en una alternativa eficiente para quienes buscan combinar descanso, conectividad y una experiencia integral durante el Sailfest 2026.