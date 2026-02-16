Belvilla entre dans l’hôtellerie en Europe et lance son premier hôtel en Belgique

BELGIQUE (Février 16 2026). Belvilla par OYO, l’une des principales sociétés européennes de location de vacances, a annoncé son entrée sur le marché hôtelier en Europe avec le lancement de son premier hôtel en Belgique — Belvilla Au Coeur d’Alle, situé dans le village pittoresque d’Alle. Cette étape marque une avancée importante dans son expansion sur le segment hôtelier premium et milieu de gamme en Europe à travers ses marques Belvilla, DanCenter, Palette et SUNDAY.

Le nouvel hôtel de 16 chambres, situé au 15 Place Georges Mongin, 5550 Alle, offre un accès facile aux paysages naturels pittoresques de la Belgique, aux destinations d’aventure en plein air et aux attractions culturelles.

L’activité hôtelière de l’entreprise en Europe fonctionnera sur la base de contrats de gestion à long terme, garantissant une qualité constante, des opérations fiables et une expérience client améliorée au sein de son portefeuille. Un plan plus large prévoit le déploiement d’hôtels sur des marchés européens clés, notamment l’Allemagne, la Belgique et le Danemark. Tandis que Belvilla et DanCenter se concentreront sur le segment milieu de gamme supérieur, les offres hôtelières premium seront proposées sous la marque SUNDAY.

Commentant le lancement, Johan Vandenbogaerde, propriétaire de Belvilla Au Coeur d’Alle, a déclaré: « S’associer à un groupe hôtelier mondial nous permet d’allier le charme local à une expertise internationale en hôtellerie. Nous sommes fiers d’être le premier hôtel en Belgique à rejoindre le portefeuille européen en expansion de Belvilla et nous nous réjouissons d’offrir aux clients une expérience renouvelée à Alle. »

Anuj Ganotra, Country Head – Belgique chez Belvilla, a déclaré: « La Belgique est un marché important pour notre marque de maisons de vacances Belvilla, et l’expansion vers l’hôtellerie représente la prochaine étape naturelle de notre croissance en Europe. Avec ce lancement, nous souhaitons offrir aux clients une combinaison harmonieuse entre l’accueil chaleureux local et les standards hôteliers internationaux de Belvilla. Il s’agit d’un début prometteur dans la construction d’un portefeuille d’hôtels de haute qualité à travers l’Europe. »

Le lancement de Belvilla Au Coeur d’Alle constitue la première ouverture hôtelière de Belvilla en Belgique, avec plusieurs autres établissements européens dont l’ouverture est prévue dans les prochains mois.

Belvilla est l’une des principales plateformes européennes de location de maisons de vacances, avec plus de 60 000 logements répartis à travers l’Europe, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en Autriche, en Italie, en Espagne et dans d’autres pays. Il s’agit d’une plateforme complète de location et de gestion de maisons de vacances qui accompagne les propriétaires en stimulant la demande et en augmentant les revenus via plusieurs agences de voyages en ligne (OTA), ainsi que via son propre site web et son application. Le logiciel de tarification de pointe de Belvilla, alimenté par l’intelligence artificielle, optimise automatiquement les meilleurs tarifs de réservation sur l’ensemble des canaux en fonction du type de logement, de la saisonnalité et d’autres facteurs, permettant ainsi d’accroître les revenus.

Belvilla fait partie de l’agence européenne de location de maisons de vacances OYO Vacation Homes (OVH). OVH exploite des prestataires full-service tels que Belvilla, CheckMyGuest et DanCenter, ainsi que des places de marché en ligne comme Traum-Ferienwohnungen. OVH appartient à un groupe mondial leader dans la technologie du voyage, présent dans plus de 35 pays.

Pour plus d’informations: www.Belvilla.com

Pour toute demande presse: Press@belvilla.com

Fuente: Central de Noticias AndeanWire