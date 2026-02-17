CodeCup 2026 buscará soluciones innovadoras a retos urbanos rumbo al Mundial de Futbol

«El Hackathón CodeCup 2026» es una iniciativa entre la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, el Gobierno de Zapopan y la empresa Improving, cuyo propósito es convocar al talento para desarrollar soluciones en movilidad, turismo y seguridad, entre otras, rumbo a la justa mundialista

Con el objetivo de transformar los retos urbanos en oportunidades de innovación con impacto social, rumbo al Mundial de Futbol de la FIFA, se presentó la iniciativa «CodeCup 2026», un hackatón que convocará a talento joven, emprendedores y desarrolladores a crear soluciones tecnológicas en áreas clave como movilidad y acceso, seguridad y bienestar, turismo y experiencias.

«CodeCup 2026» surge como una alianza estratégica multisectorial entre la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, el Gobierno de Zapopan y la empresa Improving, con el propósito de posicionar a Zapopan y a Jalisco como referentes de innovación urbana y emprendimiento con propósito.

Durante la presentación oficial del hackatón, se destacó que esta iniciativa no solo acompaña la organización del evento deportivo más importante del mundo, sino que busca generar un legado tecnológico duradero que beneficie a la ciudad antes, durante y después del Mundial.

El Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, vicerrector administrativo de la UAG, enfatizó que las universidades deben consolidarse como espacios donde converjan estudiantes, emprendedores, empresas y gobierno. «Las universidades tienen que ser esos laboratorios vivos que unan a todas las voluntades del ecosistema de innovación para que realmente se puedan alinear y encontrar soluciones que se puedan potenciar», dijo.

Por su parte, la cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, destacó el valor de la cooperación internacional y la visión local en el desarrollo de este proyecto. «El futuro de las ciudades se construye desde lo local con visión, colaboración y compromiso auténtico», afirmó.

Por parte del gobierno zapopano, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, señaló que la acción pública no puede realizarse de manera aislada, por ello son muy importantes las alianzas estratégicas, como lo es la organización del «CodeCup 2026».

«No se pueden hacer las cosas solos desde el gobierno, siempre se necesitan las alianzas de la academia y de la iniciativa privada», indicó.

La directora de Relaciones con la Comunidad de Improving, Sandy Hermosillo, expresó que el futuro no se espera, sino que se construye, y afirmó que quienes integraron esta iniciativa asumieron la responsabilidad de participar activamente en la transformación social a través de la tecnología, el talento y el trabajo colaborativo con propósito. Por eso, la empresa decidió sumarse a esta iniciativa con el objetivo de acercar su talento tecnológico a la comunidad emprendedora.

Victoria Monserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer del Comité Organizador en Guadalajara del Mundial, habló del impacto que tendrá la cita mundialista en Jalisco. Ya que el evento podría generar o mantener aproximadamente 24 mil empleos directos e indirectos, además de una derrama económica cercana a 60 mil millones de pesos, superando incluso otros eventos internacionales de gran escala.

El Hackatón «CodeCup 2026» está dirigido a estudiantes, emprendedores, desarrolladores, diseñadores y talento joven interesado en crear soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas reales de la ciudad.

Para saber más y participar, visitar el sitio web https://www.codecup2026.com/#ejes.