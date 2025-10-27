Pierre Fabre celebra El Buen Fin con descuentos de hasta 25 % en sus productos dermatológicos estrella

Con la llegada de El Buen Fin 2025, el laboratorio Pierre Fabre invita a aprovechar las mejores promociones del año en el cuidado dermatológico. A través de sus marcas más reconocidas —Avène, Darrow, Ducray, A-Derma y Dexeryl—, la firma francesa ofrecerá descuentos de hasta 25 % en productos dermatológicos de alta eficacia, disponibles en Farmacias San Pablo, Farmacias del Ahorro y Amazon

Con su reconocida experiencia en agua termal y ciencia avanzada en la piel, Avène ofrece productos emblemáticos ideales para distintas necesidades:

RetrinAL Crema: corrige los signos del envejecimiento logrando que la piel luzca 7 años más joven.

corrige los signos del envejecimiento logrando que la piel luzca 7 años más joven. Cleanance Comedomed: para pieles con tendencia acneica, disminuye brotes a partir de 7 días y sin recaídas hasta por un año.

para pieles con tendencia acneica, disminuye brotes a partir de 7 días y sin recaídas hasta por un año. Cicalfate+: crema reparadora multiusos que calma, protege y repara la piel de toda la familia hasta 2.5 veces más rápido.

crema reparadora multiusos que calma, protege y repara la piel de toda la familia hasta 2.5 veces más rápido. Ultra Fluid Oil Control: protección solar de amplio espectro con textura ultra ligera que 7 de cada 10 prefieren.

Darrow, especialista en pieles latinas, se ha convertido en un referente de cuidado accesible, efectivo y clínicamente probado, especialmente en pieles mixtas o con acné. Sus productos que destacarán en este Buen Fin por sus ofertas son:

Actine One FPS 50: absorción en 1 segundo e invisible en todas las pieles.

absorción en 1 segundo e invisible en todas las pieles. Actine Gel Limpiador: – 82 % de brotes y puntos negros, – 90 % de sebo, y brillo al instante.

– 82 % de brotes y puntos negros, – 90 % de sebo, y brillo al instante. Actine Renov: tratamiento renovador que ayuda a mejorar la textura cutánea en 1 semana.

Por si fuera poco, el especialista en caída capilar, caspa y pieles con imperfecciones, Ducray, tendrá variedad de descuentos que van entre el 15 % y 20 % de descuento en:

Keracnyl Suero: ideal para brotes hormonales, reduciendo hasta un 58 % de granos durante el periodo.

ideal para brotes hormonales, reduciendo hasta un 58 % de granos durante el periodo. Kelual DS: shampoo que alivia la comezón y el enrojecimiento del cuero cabelludo ocasionado por la caspa.

shampoo que alivia la comezón y el enrojecimiento del cuero cabelludo ocasionado por la caspa. Anaphase+ y Creastim: fortalecen y estimulan el crecimiento del cabello.

También el poder calmante de la avena Rhealba® de A-Derma participará con productos para pieles sensibles, secas y/o atópicas como:

Exomega Control Crema Noche: confort inmediato y reducción del picor nocturno.

confort inmediato y reducción del picor nocturno. Epitheliale A.H. Ultra Repair: repara y protege la piel después de procedimientos dermatológicos.

Por último, Dexeryl, que brinda hidratación terapéutica diaria, tendrá descuentos en:

Crema Emoliente: restaura la barrera cutánea y retiene la hidratación en pieles secas con tendencia atópica.

restaura la barrera cutánea y retiene la hidratación en pieles secas con tendencia atópica. Aceite de Ducha: limpia con suavidad, ideal para uso diario de toda la familia.

Aprovechar esta temporada para renovar la rutina del cuidado de la piel con productos dermatológicos de confianza es posible con los laboratorios Pierre Fabre en este fin más esperado del año.



