HubSpot lanza en México una herramienta de autodiagnóstico gratuita para evaluar la madurez de IA en pymes

La iniciativa surge para ofrecer apoyo a las empresas que luchan por incorporar la inteligencia artificial y consolidar su posición en un mercado cada vez más exigente

En un momento en el que muchas empresas en México buscan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial pero no saben por dónde comenzar, HubSpot lanza una herramienta de autodiagnóstico gratuita que permite evaluar si una organización cuenta con los fundamentos necesarios para implementar IA de manera efectiva y obtener resultados reales y medibles. La necesidad es evidente: según un informe de Google, la inteligencia artificial podría generar entre 54,770 y 102,520 millones de dólares en crecimiento económico anual para México, lo que representa entre el 3 % y el 5.6 % de su PIB actual. Este impacto potencial se concentra especialmente en sectores clave como la manufactura, donde la automatización y la optimización de procesos podrían transformar significativamente la productividad y la competitividad del país.

Con este autodiagnóstico, en menos de cuatro minutos y a través de 15 preguntas sencillas, cualquier pyme puede identificar si cuenta con datos unificados y confiables, equipos alineados, procesos bien definidos y una cultura preparada para integrar la IA de forma responsable. Al finalizar, el autodiagnóstico HubSpot entrega un puntaje fácil de interpretar, un diagnóstico breve y recomendaciones prácticas orientadas a los próximos pasos. Además, incluye un enlace directo para agendar una conversación con un especialista de crecimiento de HubSpot, que ayuda a convertir el resultado en un plan de acción.

Innovación útil y al alcance de las empresas

El autodiagnóstico se centra en cinco áreas que marcan la diferencia a la hora de aplicar la IA de forma efectiva. Analiza la calidad y unificación de los datos, la coordinación entre marketing, ventas y atención al cliente, el nivel de uso y capacitación en IA, la toma de decisiones con contexto real del cliente y la existencia de políticas internas que aseguren un uso responsable. El resultado se presenta en tres niveles de madurez para que cada empresa sepa en qué punto está y qué acciones priorizar para avanzar.

De acuerdo con el estudio de HubSpot «¿Está realmente la IA generando ROI en los equipos de marketing en 2025?», la adopción de la inteligencia artificial ya está generando impactos concretos en los indicadores de desempeño. En México, el 63 % de los equipos mide el impacto de la IA en función del tiempo ahorrado en tareas operativas, el 55 % en el incremento de ingresos y el 47 % en la retención de clientes.

«Sin datos unificados y gobernanza, la IA se queda en pilotos aislados y sin sentido. Desde HubSpot queremos trasladar esas buenas prácticas de la inteligencia artificial al cuestionario para que las pymes mexicanas ordenen la base antes de escalar y sepan a dónde se dirigen», explica Shelley Pursell, Directora Senior de Marketing de HubSpot para LATAM.

Además, prepararse para crecer en la era de la inteligencia artificial será clave para que las pymes mexicanas logren mantenerse competitivas y sostenibles. En este contexto, HubSpot presentó recientemente The Loop, una nueva filosofía diseñada para transformar la manera en que las empresas conciben y ejecutan el marketing.



Source: Mexicomex Comunicae