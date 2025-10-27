México debuta en Gong Cha Games: el concurso mundial que celebra la pasión por el bubble tea

Los talentos mexicanos se preparan para destacar en esta fiesta global de creatividad, sabor y pasión por la bebida que conquista paladares

Por primera vez, México participa en los Gong Cha Games, el concurso internacional de baristas de Gong Cha, la casa más grande de bubble tea alrededor del mundo. Este evento no solo busca premiar la habilidad y creatividad de los baristas, también resalta los valores que definen a la marca taiwanesa: excelencia, innovación y pasión por brindar experiencias únicas a los clientes.

Los Gong Cha Games es un concurso global que reúne a los mejores talentos del mundo del té, incentivando la innovación en la preparación de bebidas, la precisión en el servicio y la creatividad en la presentación. Para Gong Cha, cada barista es un embajador de la marca y un ejemplo de cómo la atención al detalle y el compromiso con la calidad pueden transformar la experiencia del cliente. En el caso de México, con su creciente cultura de bebidas prémium, cafés y tés de especialidad, tendrá la oportunidad de participar por primera vez en esta famosa competencia.

De acuerdo con Cristina Soto, directora de Gong México, el próximo 29 de octubre se llevará a cabo en Guadalajara la gran final nacional, en el Estadio Charros, donde se elegirá al representante que participará en la competencia mundial con sede en Japón.

Los cinco talentosos contendientes son: Jimena Antonia, Linda Cristina, Quetzali Guadalupe, Isana Galilea y Denisse Yosabett, quienes se enfrentarán en esta emocionante prueba final para demostrar su creatividad, precisión y dominio en la preparación de bubble tea. Cada uno llevará al límite sus habilidades, desde la combinación de sabores hasta la presentación impecable de sus bebidas, buscando impresionar al jurado y convertirse en la voz de México en el escenario mundial.

«La inclusión del país refleja el reconocimiento de Gong Cha al talento local y al potencial que tienen los baristas mexicanos para destacarse en un escenario internacional, además de aprender de los mejores», explicó Cristina Soto.

Cabe destacar que los participantes serán evaluados no solo por la calidad de sus bebidas, sino también por cómo reflejan los valores de Gong Cha en cada detalle de su servicio. Con este evento, Gong Cha México refuerza su compromiso con la profesionalización del sector, la creatividad en la elaboración del té y la construcción de experiencias memorables para sus clientes.

Los Gong Cha Games prometen ser más que un concurso: serán una celebración de la cultura del bubble tea, la pasión por el servicio y el talento mexicano reconocido internacionalmente.

Para más información, visitar https://gongcha.mx/.



Source: Mexicomex Comunicae