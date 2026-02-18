Petco alcanza 150 tiendas en México con la apertura de sucursal en Monterrey

Actualmente, 7 de cada 10 mexicanos tienen una mascota en casa. El gasto promedio anual destinado a las mascotas en México puede alcanzar hasta 34 mil pesos por hogar, de acuerdo con Deloitte. Petco refrenda su compromiso de seguir ofreciendo productos, servicios y experiencias que promuevan una mejor calidad de vida para los animales de compañía

Petco celebra la apertura de su tienda número 150 a nivel nacional, ubicada en Monterrey, Nuevo León, un hito estratégico que marca la consolidación de su crecimiento en México y confirma la relevancia de esta ciudad como uno de los mercados de mascotas más dinámicos y de mayor crecimiento en el país.

«Monterrey es un mercado estratégico para Petco no solo por su tamaño, sino por la forma en que las familias viven y cuidan a sus mascotas. Alcanzar 150 tiendas en México y hacerlo con una apertura en Monterrey tiene un significado especial, ya que refrenda nuestro compromiso de seguir ofreciendo productos, servicios y experiencias que promuevan una mejor calidad de vida para los animales de compañía y fortalezcan el vínculo con sus familias», señaló Alejandro Ahuad, director general de Petco.

Actualmente, 7 de cada 10 mexicanos cuentan con una mascota en su hogar, y de los más de 80 millones de animales de compañía en el país, 44 millones son perros, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta tendencia se refleja con fuerza en Nuevo León, donde cada vez más hogares integran a los animales de compañía como parte fundamental de la familia.

De acuerdo con la consultora Deloitte, el gasto promedio anual destinado a las mascotas en México puede alcanzar hasta 34 mil pesos por hogar, lo que evidencia la creciente disposición de las familias a invertir en su bienestar, alimentación, salud y entretenimiento. Este comportamiento ha impulsado el crecimiento del mercado de productos para mascotas, que en 2024 alcanzó un valor de 349.53 millones de dólares, según datos de EMR (Electronic Medical Records), con una proyección de crecimiento anual del 8 % entre 2025 y 2034, hasta llegar a 722.35 millones de dólares. Entre los productos con mayor demanda destacan juguetes, cámaras de monitoreo, collares inteligentes y artículos de alimenticios.

En el caso del Área Metropolitana de Monterrey, el aumento en la tenencia responsable convive con un reto social importante: el abandono animal. Estimaciones de asociaciones civiles señalan la presencia de alrededor de 500 mil perros y 1.5 millones de gatos en situación de calle, lo que refuerza la necesidad de promover el bienestar animal, la adopción y la educación de los tutores.

El contexto demográfico también explica este fenómeno. Mientras la natalidad continúa a la baja, los animales de compañía han adquirido un papel central en los hogares nuevoleoneses. Aunque no existe un censo oficial actualizado para 2025, los datos del INEGI confirman un incremento sostenido en el número de mascotas por hogar, posicionando a Monterrey como un mercado clave para el desarrollo del sector.

Con la apertura de su tienda número 150 en el país, Petco continúa fortaleciendo su presencia nacional y su misión de impulsar el bienestar integral de las mascotas, consolidando a Monterrey y a Nuevo León como piezas clave dentro de su estrategia de crecimiento a largo plazo.