Fibra Danhos transforma la experiencia en sus centros comerciales mediante el uso de datos precisos de sus visitantes; impulsados por la implementación de ShopperTrak Analytics de Sensormatic Solutions

Las tendencias impulsan el movimiento constante del mercado, la omnicanalidad, por ejemplo, gana relevancia y los centros comerciales deben adaptarse para ofrecer experiencias que atraigan y retengan a su público objetivo. Por ello es importante conocer a detalle la afluencia y el comportamiento de los visitantes; el poder entender el tráfico por hora, día y temporada, así como incorporar nuevas capacidades tecnológicas que permitan identificar datos demográficos como género y edad, se vuelve fundamental

Con esta información, los centros comerciales pueden diseñar estrategias más precisas y efectivas, tales como:

Activaciones y eventos alineados al perfil del visitante.

Asesoramiento a locatarios para mejorar sus tasas de conversión.

Optimización de horarios operativos.

Modelaje y mejora del Shopper Journey.

Desarrollo de una mezcla de inquilinos más estratégica.

Cómo se comportó el mercado mexicano, datos 2025 vs. 2024 de ShopperTrak Analytics

El análisis de afluencia cobra especial importancia en temporadas altas, como la reciente temporada decembrina. Sin embargo, al comparar el tráfico anual a nivel nacional de 2025 vs. 2024, se observan tendencias relevantes.

En el mercado mexicano, la afluencia de personas a las tiendas y centros comerciales, durante el primer trimestre del 2025 comparado con 2024, mostró un retroceso constante: enero (-0.4 %), febrero (-4.7 %) y marzo (-8.3 %). Sin embargo, abril presentó un punto de inflexión con un crecimiento de 8.1 %, impulsado por campañas comerciales y estacionalidad. Mayo mantuvo la tendencia positiva (+4.4 %), aunque el verano trajo estabilidad con variaciones mínimas (junio +0.4 %, julio +0.7 %).

El segundo repunte llegó en noviembre (+6.4 %), coincidiendo con eventos promocionales como el Buen Fin, mientras que diciembre cerró con una ligera caída (-0.5 %).

Poder tener a la mano este tipo de análisis constante, con información precisa permite a corto y largo plazo, mejorar las operaciones, la experiencia de los clientes y la creación de estrategias.

El éxito real de las mediciones de tráfico en centros comerciales: Fibra Danhos y ShopperTrak Analytics

Un ejemplo claro es el de uno de los desarrolladores inmobiliarios más relevantes del país, que demuestra cómo el conteo preciso y la analítica aplicada generan valor para inversionistas, operadores y locatarios. En 12 centros comerciales de la Ciudad de México —que en conjunto reciben más de 125 millones de visitantes al año— la implementación de ShopperTrak Analytics permitió mediciones precisas y mayor eficiencia operativa.

«La compañía está en la bolsa de valores, y es esencial que los inversionistas tengan certeza sobre dónde se está invirtiendo su dinero. Hoy se entregan KPIs trimestrales gracias a los insights de ShopperTrak Analytics. Los números hablan por sí solos y refuerzan la ventaja competitiva», comentó Jonathan Cherem, CAO de Fibra Danhos.

Desde la operación diaria, Danhos optimiza la asignación de personal en horas pico y mejora el flujo en accesos y áreas comunes, apoyándose en una infraestructura robusta: más de 400 dispositivos de conteo y 5,000 km de fibra óptica para obtener datos confiables y construir KPIs que fortalecen la relación con inquilinos e inversionistas.

«Anteriormente se probó con solución, pero no cumplió con nuestras expectativas. Volver a Sensormatic Solutions fue la decisión correcta. Su consistencia y confiabilidad en los datos han sido incomparables, y el nivel de servicio excepcional» — Rafael Villanueva, director de Tecnologías en Fibra Danhos.

«El proyecto enfrentó retos técnicos y estéticos: adaptar equipos a fachadas y áreas comunes, mantener la identidad visual y operar en accesos con diferentes alturas y exposición al aire libre. En algunos centros se instalaron más de 100 dispositivos, y en otros se trabajó desde las primeras etapas de diseño y construcción. Se superaron muchos obstáculos técnicos mientras se preservaba la experiencia del visitante» — Lizbeth Gutiérrez, Country Leader ShopperTrak Analytics en Sensormatic Solutions.

Conteo de tráfico, más que una métrica

Este caso demuestra que el tráfico no es solo un número: es el lenguaje de datos para entender a los visitantes. Contarlo bien —y convertirlo en analítica práctica— habilita decisiones más rápidas y precisas, mejora la conversión y fortalece la relación con inversionistas y locatarios, creando experiencias superiores para los clientes. Con datos confiables, es posible construir una cultura de KPIs y elevar el desempeño del ecosistema comercial.

Para conocer más sobre este caso, ver el video testimonio.

