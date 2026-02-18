Tulum Country Club impulsa la formación deportiva con las primeras Clinics de la Fundación Real Madrid en México

El programa reunió a cerca de 60 niñas y niños de entre 6 y 17 años en más de 20 horas de entrenamiento, combinando técnica deportiva y formación en valores en un entorno internacional

Como parte de su estrategia para promover el deporte y la formación integral en edades tempranas, Tulum Country Club llevó a cabo las primeras Clinics de la Fundación Real Madrid en México, un programa de entrenamiento desarrollado del 30 de enero al 2 de febrero en sus instalaciones ubicadas en la Riviera Maya.

La iniciativa congregó a alrededor de 60 participantes procedentes de México, Estados Unidos y Argentina, quienes completaron más de 20 horas de trabajo en campo bajo una metodología que integra situaciones reales de juego con la transmisión de valores fundamentales promovidos por la Fundación.

El deporte como herramienta formativa

Según los organizadores, las Clinics estuvieron orientadas a fomentar el juego colectivo, el desarrollo cognitivo y la evaluación individual de cada participante, con especial énfasis en la disciplina, la mejora continua y la comprensión integral del juego.

Álvaro Moya, Country Manager de Tulum Country Club, explicó que el proyecto se enmarca en una visión que concibe el deporte como un estilo de vida y una herramienta capaz de generar un impacto positivo en las nuevas generaciones, especialmente a través de alianzas con instituciones de proyección internacional.

Metodología y liderazgo técnico

Las sesiones fueron dirigidas por Rodrigo Blanco Robles, entrenador técnico de Escuelas y Clinics de la Fundación Real Madrid y licenciado UEFA PRO, quien coordinó la implementación del programa junto con un equipo de entrenadores certificados, siguiendo los estándares formativos de la Fundación.

Por su parte, Pablo Gil Sarrión, director técnico de Fundación Real Madrid Tulum, señaló que el objetivo principal fue ofrecer una experiencia integral que combinara la mejora deportiva con herramientas aplicables a la vida diaria, bajo principios como el respeto, el compromiso y el compañerismo.

Valores y proyección comunitaria

Además del componente técnico, el programa incorporó contenidos centrados en valores como respeto, solidaridad, disciplina, responsabilidad, espíritu deportivo y salud y bienestar, ejes que caracterizan el modelo formativo de la Fundación Real Madrid a nivel internacional.

Con la celebración de estas primeras Clinics, Tulum Country Club refuerza su posicionamiento como un espacio que integra deporte, comunidad y formación, al tiempo que amplía la oferta de actividades de alto nivel en Quintana Roo y fortalece su vinculación con proyectos educativos y deportivos de alcance global, en un contexto que coincide con el anuncio del regreso del Korn Ferry Tour a México con el Tulum Championship 2026.