Eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad al alcance de todos con las unidades condensadoras Optyma™ Danfoss

Estas unidades condensadoras Optyma™ son fabricadas en México y ayudan al ahorro de energía

En un mundo donde la eficiencia energética y la sostenibilidad son imperativos, Danfoss, empresa líder en soluciones de refrigeración industrial, presenta sus innovadoras soluciones de unidades condensadoras como el aliado perfecto para resolver desafíos clave en aplicaciones comerciales.

Estas soluciones no solo optimizan el rendimiento, sino que transforman problemas cotidianos en oportunidades de ahorro y productividad, desde tiendas de conveniencia, salas de fermentación, comedores, restaurantes y hospitales.

Diseñadas con inteligencia para minimizar costos de instalación y mantenimiento, las soluciones de unidades condensadoras de Danfoss —como las emblemáticas gamas Optyma™— combinan eficiencia energética superior, confiabilidad inquebrantable, instalación sencilla y un rendimiento acústico excepcional. Esto permite a las empresas ahorrar tiempo y dinero, potenciar la eficiencia en sus procesos productivos y reducir el impacto ambiental, alineándose con los objetivos globales de descarbonización y reutilización de exceso de calor.

Las unidades condensadoras emblemáticas de Danfoss como Optyma™ están diseñadas para adaptarse a las diversas necesidades del mercado, desde entornos compactos, altas temperaturas, hasta aplicaciones de alto rendimiento. Con disponibilidad en más de 500 puntos de venta a través de la red de distribuidores en la República Mexicana, la compañía está haciendo que la refrigeración eficiente sea accesible y transformadora para todos.

Estas soluciones ofrecen opciones flexibles que se adaptan a cualquier requerimiento: desde modelos compactos hasta robustas configuraciones como Optyma™ Trio para demandas intensivas. Al integrar componentes de vanguardia en su mayoría de componentes Danfoss, no solo mantienen un control preciso de temperaturas, sino que contribuyen a la recuperación de exceso de calor, convirtiendo el desperdicio en una fuente de energía sostenible y reduciendo emisiones de CO₂ en línea con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Además, estas unidades condensadoras Optyma™ son fabricadas en México y puestas a prueba bajo altos estándares de calidad para garantizar la calidad, eficiencia y fiabilidad para el mercado.

Danfoss invita a las empresas mexicanas a adoptar estas soluciones para impulsar la productividad y la transición verde. Con más de 90 años de innovación, www.danfoss.com es el destino para explorar cómo estas tecnologías líderes en refrigeración industrial pueden elevar su operación.