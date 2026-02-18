Grupo Peñafiel celebra su relación de largo plazo con México en el marco del mes del amor y la amistad

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, celebrando las relaciones que, con el tiempo y la confianza, se convierten en el motor de su historia y crecimiento
Cada febrero invita a reconocer lo que une. En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel refrenda su compromiso con México y con las millones de personas con las que conecta diariamente a través de sus productos y operación.
Por más de 90 años, México ha sido parte esencial de su historia y visión. Más que producir bebidas, la compañía escucha, genera confianza y acompaña la vida cotidiana de comunidades, clientes y aliados, fortaleciendo la relación en cada decisión y en cada bebida.
En esta temporada, Peñafiel propone ideas para convertir cualquier reunión en una experiencia memorable, con bebidas reducidas en azúcar y sin alcohol que celebran las burbujas, la frescura y el amor por México.
- Peñafiel Paraíso tropical: ideal para una tarde al aire libre y refrescante.
- Ingredientes:
- 80 ml de jugo de mango o durazno.
- 50 ml de jugo de piña.
- 150 ml de Agua Mineral Peñafiel.
- Hojas de hierbabuena para decorar.
- Hielo.
- Proceso:
- Mezclar los jugos en el vaso.
- Agregar hielo y añadir Agua Mineral Peñafiel.
- Mezclar y decorar con hierbabuena.
- Peñafiel Pepino y Albahaca Sparkling: una opción vibrante que celebra las burbujas y los sabores para compartir.
- Ingredientes:
- 80 ml de jugo de pepino natural.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- 4 hojas de albahaca fresca.
- 150 ml de Agua Mineral Peñafiel.
- Hielo.
- Rodajas de pepino.
- Proceso:
- Mezclar el jugo de pepino con el de limón.
- Agregar las hojas de albahaca y el hielo.
- Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar.
- Decorar con una rodaja de pepino.
- Ingredientes:
- Peñafiel Sandía y Menta: ideal para un brunch especial o una tarde entre amigos, con burbujas ligeras y un toque fresco para compartir.
- Ingredientes:
- 100 ml de jugo natural de sandía.
- ½ jugo limón.
- 1 cucharadita de azúcar o jarabe natural.
- 4 hojas de menta fresca.
- 100 ml de Agua Mineral Peñafiel.
- Hielo al gusto.
- Hoja de menta o triángulo de sandía para decorar.
- Proceso:
- Mezclar el jugo de sandía, limón y azúcar o jarabe.
- Agregar las hojas de menta y el hielo.
- Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar ligeramente.
- Decorar con menta o sandía.
Para la compañía, la confianza se demuestra con hechos. Por ello, enfoca su estrategia en fortalecer vínculos, actuar con responsabilidad y mantener cercanía con quienes interactúan con sus marcas.
En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, convencido de que las relaciones se construyen con el tiempo, trabajo continuo y una visión compartida. La empresa seguirá impulsando un crecimiento responsable, basado en cercanía, transparencia y generación de valor para el país.
«Para Grupo Peñafiel, los vínculos que se cuidan son los que perduran y son la base para seguir creciendo junto a México, con una visión de largo plazo y con las personas siempre al centro de nuestras decisiones», señaló Jessica Monteagudo, vicepresidenta de Marketing para Grupo Peñafiel.