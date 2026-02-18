Grupo Peñafiel celebra su relación de largo plazo con México en el marco del mes del amor y la amistad

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, celebrando las relaciones que, con el tiempo y la confianza, se convierten en el motor de su historia y crecimiento

Cada febrero invita a reconocer lo que une. En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel refrenda su compromiso con México y con las millones de personas con las que conecta diariamente a través de sus productos y operación.

Por más de 90 años, México ha sido parte esencial de su historia y visión. Más que producir bebidas, la compañía escucha, genera confianza y acompaña la vida cotidiana de comunidades, clientes y aliados, fortaleciendo la relación en cada decisión y en cada bebida.

En esta temporada, Peñafiel propone ideas para convertir cualquier reunión en una experiencia memorable, con bebidas reducidas en azúcar y sin alcohol que celebran las burbujas, la frescura y el amor por México.

Peñafiel Paraíso tropical: ideal para una tarde al aire libre y refrescante. Ingredientes: 80 ml de jugo de mango o durazno. 50 ml de jugo de piña. 150 ml de Agua Mineral Peñafiel. Hojas de hierbabuena para decorar. Hielo. Proceso: Mezclar los jugos en el vaso. Agregar hielo y añadir Agua Mineral Peñafiel. Mezclar y decorar con hierbabuena.



Peñafiel Pepino y Albahaca Sparkling: una opción vibrante que celebra las burbujas y los sabores para compartir. Ingredientes: 80 ml de jugo de pepino natural. 1 cucharadita de jugo de limón. 4 hojas de albahaca fresca. 150 ml de Agua Mineral Peñafiel. Hielo. Rodajas de pepino. Proceso: Mezclar el jugo de pepino con el de limón. Agregar las hojas de albahaca y el hielo. Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar. Decorar con una rodaja de pepino.



Peñafiel Sandía y Menta: ideal para un brunch especial o una tarde entre amigos, con burbujas ligeras y un toque fresco para compartir. Ingredientes: 100 ml de jugo natural de sandía. ½ jugo limón. 1 cucharadita de azúcar o jarabe natural. 4 hojas de menta fresca. 100 ml de Agua Mineral Peñafiel. Hielo al gusto. Hoja de menta o triángulo de sandía para decorar. Proceso: Mezclar el jugo de sandía, limón y azúcar o jarabe. Agregar las hojas de menta y el hielo. Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar ligeramente. Decorar con menta o sandía.

ideal para un brunch especial o una tarde entre amigos, con burbujas ligeras y un toque fresco para compartir.

Para la compañía, la confianza se demuestra con hechos. Por ello, enfoca su estrategia en fortalecer vínculos, actuar con responsabilidad y mantener cercanía con quienes interactúan con sus marcas.

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, convencido de que las relaciones se construyen con el tiempo, trabajo continuo y una visión compartida. La empresa seguirá impulsando un crecimiento responsable, basado en cercanía, transparencia y generación de valor para el país.

«Para Grupo Peñafiel, los vínculos que se cuidan son los que perduran y son la base para seguir creciendo junto a México, con una visión de largo plazo y con las personas siempre al centro de nuestras decisiones», señaló Jessica Monteagudo, vicepresidenta de Marketing para Grupo Peñafiel.